Ancelotti ufficializza i primi convocati del Brasile: sorpresa Carlos Augusto, in lista due ex Juve Carlo Ancelotti ha fatto per la prima volta le convocazioni da allenatore del Brasile. Illustri eccellenti e grandi ritorni. Tra i convocati due calciatori della Serie A, e due ex difensori della Juventus.

A cura di Alessio Morra

Il Brasile rappresenta la sfida più grande per Carlo Ancelotti, che dopo aver vinto di tutto e di più – è l'allenatore con il maggior numero di Champions League ed ha vinto trofei nei cinque principali campionati europei – proverà a riportare al vertice il Brasile, che intanto è a un passo dalla Qualificazione ai Mondiali 2026. C'era molta curiosità per la prima lista di convocati e le sorprese non sono mancate. Ancelotti ha richiamato gli ex juventini Alex Sandro e Danilo e ha scelto anche due calciatori della Serie A. Fuori Rodrigo e Endrick, che sono stati suoi calciatori fino alla scorsa settimana con il Real Madrid.

I convocati di Ancelotti: due calciatori di Serie A nella prima lista del Brasile

Dopo il bagno di fallo all'arrivo in Brasile, il tecnico italiano si è presentato in conferenza stampa dove ha letto uno per uno i nomi dei calciatori convocati per le partite di Qualificazioni in programma nel mese di giugno. È chiaro che con Ancelotti cambia il modo di gestire la squadra e si dà un peso maggiore a determinati giocatori. Quelli con esperienza internazionale, in Europa, sanno di avere una chance in più, ma ci sono nella prima lista anche tanti calciatori che militano in patria.

Ancelotti ha scelto l'esperienza di Alex Sandro e Danilo, due calciatori che hanno avuto illustri trascorsi con la Juventus. Dalla Serie A ha pescato anche Carlos Augusto, pronto alla finale di Champions Psg-Inter, e il centrocampista dell'Atalanta Ederson. Fuori tra gli ‘italiani' Dodò e David Neres. Le esclusioni pesanti riguardano Neymar, Rodrigo e Endrick.

I convocati di Ancelotti per le sfide del Brasile delle Qualificazioni ai Mondiali di giugno

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Difensori: Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG), Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo), Carlos Augusto (Inter)

Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Attaccanti: Antony (Betis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid).