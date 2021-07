Antonio Conte su Sky: offerta per diventare opinionista di punta Antonio Conte è attualmente libero, dopo aver rescisso il contratto con l’Inter. Il tecnico campione d’Italia ha ricevuto una proposta formale da parte di Sky, che sta trattando con l’allenatore e il suo entourage. Sky vorrebbe ingaggiare Conte e vorrebbe fare dell’ex c.t. uno degli opinionisti di punta.

A cura di Alessio Morra

Antonio Conte in attesa di tornare in panchina potrebbe nella prossima stagione diventare uno dei talent di Sky per la stagione calcistica 2021-2022. La trattativa è aperta, la decisione arriverà molto presto, d'altronde si galoppa verso l'avvio della nuova stagione. La Serie A inizierà il 21 agosto, mentre la Champions scatterà martedì 14 settembre.

Dopo l'addio all'Inter Conte può ripartire da Sky

Dopo aver vinto lo scudetto, Conte ha deciso di lasciare l'Inter. Il suo nome successivamente è stato fatto per diverse società importanti – su tutte il Real Madrid e il Tottenham – e si è parlato anche di un'offerta della nazionale olandese. Ma l'ex c.t. rimarrà fermo un giro e vivrà il secondo anno sabbatico della carriera, a meno che non accetti di subentrare in corsa. L'unica certezza è che Conte non potrà nella stagione 2021-2022 allenerà nessuna squadra di Serie A, perché nell'accordo di risoluzione firmato con l'Inter è stata inserita una clausola che non gli permette di guidare nell'annata che sta per cominciare un club italiano.

Conte, secondo quanto scrive il ‘Corriere della Sera', avrebbe ricevuto una proposta importante da parte di Sky, che in questo momento è in trattativa con il tecnico e con l'entourage dell'allenatore. L'idea è quella di fare di Conte un opinionista non fisso ma abituale. L'ex centrocampista qualora accettasse si occuperebbe della Champions League e magari anche di partite della Premier League, che conosce bene avendo vinto il titolo con il Chelsea nel 2017 (con i Blues conquistò anche la FA Cup).

Champions, Premier e Serie A su Sky

Nella prossima stagione Sky trasmetterà solo tre partite per ogni turno di campionato di Serie A, ma detiene i diritti della Champions League – andranno in diretta tutti gli incontri per ogni giornata, tranne uno riguardante i club italiani al mercoledì – e trasmetterà anche la Bundesliga, la Ligue 1 e il Premier League.