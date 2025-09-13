Antonio Conte gela Paolo Condò in diretta: “Ma chi è il terzo centravanti? Io ne conto due”

Intervenuto in TV dopo la vittoria del Napoli in casa della Fiorentina, Antonio Conte non ha ritenuto posta correttamente una domanda fattagli da Paolo Condò: “Ma chi è il terzo centravanti?”.

Antonio Conte si presenta ai microfoni di ‘Sky Sport' dopo Fiorentina-Napoli più contrariato coi suoi calciatori per il finale di grande sofferenza, quando hanno un po' mollato quasi consentendo ai viola di tornare in partita, che per la vittoria per 3-1 che consente agli azzurri di raggiungere la Juventus in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Conte non è decisamente rilassato e a un certo punto gela Paolo Condò, che da studio gli fa una domanda sui suoi attaccanti.

Il botta e risposta tra Antonio Conte e Paolo Condò: "Hai tre centravanti", "Io ne conto due"

Condò parte dall'elogio di Rasmus Hojlund, subito a segno al Franchi al suo esordio nel Napoli, per dire al tecnico azzurro che il danese "appare perfetto per la Champions League, dove tutti giocano e il Napoli avrà dello spazio davanti a sé nel quale correre". "Hai tre centravanti con delle caratteristiche diverse – gli chiede poi – come pensi di utilizzarli?".

Conte non ci sta alla conta e replica subito: "Ma chi è il terzo centravanti?". "Lukaku, quando rientrerà", chiarisce l'opinionista di ‘Sky'. "Cioè, io ne conto due… ah, Lukaku… è infortunato, sta fuori dalla Champions, abbiamo preso Hojlund per sostituire Romelu", controribatte l'allenatore leccese.

Antonio Conte dà il cinque a Rasmus Hojlund dopo la rete segnata dal danese in Fiorentina–Napoli

A Conte non va neanche giù la premessa del discorso di Condò su un Napoli pronto a mettersi difesa e contropiede: "Il discorso non è questione degli spazi, il Napoli oggi la partita l'ha fatta. Al di là dell'attacco nello spazio, c'è bisogno anche di uno che tenga palla. È quello che fanno tutti gli attaccanti forti in tutte le squadre che vogliono dominare le partite".

Conte eccepisce anche sui calciatori "bravini" della Fiorentina: "Ha fatto due finali europee"

Poco dopo, peraltro, Conte polemizza – non richiesto – su qualcosa che era stato detto nello studio di ‘Sky' prima che lui intervenisse in collegamento. Era stato sempre Condò a sminuire la Fiorentina, definendone i calciatori "bravini".

"Consentitemi, dissento da quello che avete detto – dice il tecnico del Napoli – La Fiorentina per tre anni consecutivi due volte è andata in finale di Conference, una competizione internazionale, e una ha fatto semifinale. Ha fatto una finale e una semifinale di Coppa Italia, quindi stiamo parlando di una squadra che sono anni che è strutturata per fare tutte le competizioni e arriva spesso e volentieri alla fine. Quindi la Fiorentina ha dei giocatori bravi, forti. Non sono secondo me bravini, sono giocatori bravi. Chi arriva in finale nelle competizioni europee non può pensare di arrivarci con dei giocatori bravini".