Anticipi e posticipi Serie A, il calendario fino alla 12ª giornata: le date da Lazio-Roma a Inter-Milan

Il comunicato della Lega Calcio sulla programmazione delle partite fino a lunedì 24 novembre: Milan al tour de force; i big match di Napoli, Inter e Juventus.
A cura di Maurizio De Santis
La Serie A ha diffuso date e orari delle partite, comprensive di anticipi e posticipi, che in calendario vanno dalla 4ª alla 12ª giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale sono indicate anche le gare che, oltre a DAZN, saranno trasmesse in co-esclusiva anche sui canali di Sky.

Anticipi e posticipi di Serie A dalla 4ª alla 12ª giornata

A spiccare sono i big match: domenica 21 settembre il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà alle 12:30; la settimana successiva (28/9) a San Siro il Milan di Allegri ospita il Napoli (ore 20:45) mentre nel turno successivo (5 ottobre) i rossoneri vanno a Torino per la sfida contro la Juventus (ore 20:45); sabato 18 ottobre un olimpico traboccante di tifo farà da cornice a Roma-Inter (20:45); il 25 ottobre il palinsesto degli incontri prevede Napoli-Inter al Maradona (18:00) e Lazio-Juventus (20:45); a seguire riflettori puntati su Milan-Roma (2 novembre alle 18:00), Juve-Torino (8 novembre alle 18:00), Bologna-Napoli (9 novembre alle 15:00), Inter-Lazio (9 novembre 20:45); Fiorentina-Juventus (22 novembre alle 18:00) e Inter-Milan (23 novembre alle 20:45).

Di seguito l'elenco di tutte le partite inserite nella nota ufficiale:

  • 4ª Giornata
    Venerdì 19 settembre 2025, ore 20.45: Lecce-Cagliari (DAZN)
    Sabato 20 settembre 2025, ore 15.00: Bologna-Genoa (DAZN)
    Sabato 20 settembre 2025, ore 18.00: Verona-Juventus (DAZN)
    Sabato 20 settembre 2025, ore 20.45: Udinese-Milan (DAZN/SKY)
    Domenica 21 settembre 2025, ore 12.30: Lazio-Roma (DAZN)
    Domenica 21 settembre 2025, ore 15.00: Cremonese-Parma (DAZN)
    Domenica 21 settembre 2025, ore 15.00: Torino-Atalanta (DAZN)
    Domenica 21 settembre 2025, ore 18.00: Fiorentina-Como (DAZN/SKY)
    Domenica 21 settembre 2025, ore 20.45: Inter-Sassuolo (DAZN)
    Lunedì 22 settembre 2025, ore 20.45: Napoli-Pisa (DAZN/SKY)
  • 5ª Giornata
    Sabato 27 settembre 2025, ore 15.00: Como-Cremonese (DAZN)
    Sabato 27 settembre 2025, ore 18.00: Juventus-Atalanta (DAZN)
    Sabato 27 settembre 2025, ore 20.45: Cagliari-Inter (DAZN/SKY)
    Domenica 28 settembre 2025, ore 12.30: Sassuolo-Udinese (DAZN)
    Domenica 28 settembre 2025, ore 15.00: Pisa-Fiorentina (DAZN)
    Domenica 28 settembre 2025, ore 15.00: Roma-Verona (DAZN)
    Domenica 28 settembre 2025, ore 18.00: Lecce-Bologna (DAZN/SKY)
    Domenica 28 settembre 2025, ore 20.45: Milan-Napoli (DAZN)
    Lunedì 29 settembre 2025, ore 18.30: Parma-Torino (DAZN)
    Lunedì 29 settembre 2025, ore 20.45: Genoa-Lazio (DAZN/SKY)
  • 6ª Giornata
    Venerdì 3 ottobre 2025, ore 20.45: Verona-Sassuolo (DAZN/SKY)
    Sabato 4 ottobre 2025, ore 15.00: Lazio-Torino (DAZN)
    Sabato 4 ottobre 2025, ore 15.00: Parma-Lecce (DAZN)
    Sabato 4 ottobre 2025, ore 18.00: Inter-Cremonese (DAZN)
    Sabato 4 ottobre 2025, ore 20.45: Atalanta-Como (DAZN/SKY)
    Domenica 5 ottobre 2025, ore 12.30: Udinese-Cagliari (DAZN)
    Domenica 5 ottobre 2025, ore 15.00: Bologna-Pisa (DAZN)
    Domenica 5 ottobre 2025, ore 15.00: Fiorentina-Roma (DAZN)
    Domenica 5 ottobre 2025, ore 18.00: Napoli-Genoa (DAZN/SKY)
    Domenica 5 ottobre 2025, ore 20.45: Juventus-Milan (DAZN)
  • 7ª Giornata
    Sabato 18 ottobre 2025, ore 15.00: Lecce-Sassuolo (DAZN)
    Sabato 18 ottobre 2025, ore 15.00: Pisa-Verona (DAZN)
    Sabato 18 ottobre 2025, ore 18.00: Torino-Napoli (DAZN)
    Sabato 18 ottobre 2025, ore 20.45: Roma-Inter (DAZN/SKY)
    Domenica 19 ottobre 2025, ore 12.30: Como-Juventus (DAZN)
    Domenica 19 ottobre 2025, ore 15.00: Cagliari-Bologna (DAZN)
    Domenica 19 ottobre 2025, ore 15.00: Genoa-Parma (DAZN)
    Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00: Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)
    Domenica 19 ottobre 2025, ore 20.45: Milan-Fiorentina (DAZN)
    Lunedì 20 ottobre 2025, ore 20.45: Cremonese-Udinese (DAZN/SKY)
  • 8ª Giornata
    Venerdì 24 ottobre 2025, ore 20.45: Milan-Pisa (DAZN/SKY)
    Sabato 25 ottobre 2025, ore 15.00: Parma-Como (DAZN)
    Sabato 25 ottobre 2025, ore 15.00: Udinese-Lecce (DAZN)
    Sabato 25 ottobre 2025, ore 18.00: Napoli-Inter (DAZN)
    Sabato 25 ottobre 2025, ore 20.45: Cremonese-Atalanta (DAZN/SKY)
    Domenica 26 ottobre 2025, ore 12.30: Torino-Genoa (DAZN)
    Domenica 26 ottobre 2025, ore 15.00: Sassuolo-Roma (DAZN)
    Domenica 26 ottobre 2025, ore 15.00: Verona-Cagliari (DAZN)
    Domenica 26 ottobre 2025, ore 18.00: Fiorentina-Bologna (DAZN/SKY)
    Domenica 26 ottobre 2025, ore 20.45: Lazio-Juventus (DAZN)
  • 9ª Giornata
    Martedì 28 ottobre 2025, ore 18.30: Lecce-Napoli (DAZN)
    Martedì 28 ottobre 2025, ore 20.45: Atalanta-Milan (DAZN)
    Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 18.30: Como-Verona (DAZN)
    Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 18.30: Juventus-Udinese (DAZN)
    Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 18.30: Roma-Parma (DAZN/SKY)
    Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.45: Bologna-Torino (DAZN)
    Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.45: Genoa-Cremonese (DAZN)
    Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20.45: Inter-Fiorentina (DAZN/SKY)
    Giovedì 30 ottobre 2025, ore 18.30: Cagliari-Sassuolo (DAZN)
    Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20.45: Pisa-Lazio (DAZN/SKY)
  • 10ª Giornata
    Sabato 1 novembre 2025, ore 15.00: Udinese-Atalanta (DAZN)
    Sabato 1 novembre 2025, ore 18.00: Napoli-Como (DAZN)
    Sabato 1 novembre 2025, ore 20.45: Cremonese-Juventus (DAZN/SKY)
    Domenica 2 novembre 2025, ore 12.30: Verona-Inter (DAZN)
    Domenica 2 novembre 2025, ore 15.00: Fiorentina-Lecce (DAZN)
    Domenica 2 novembre 2025, ore 15.00: Torino-Pisa (DAZN)
    Domenica 2 novembre 2025, ore 18.00: Parma-Bologna (DAZN/SKY)
    Domenica 2 novembre 2025, ore 20.45: Milan-Roma (DAZN)
    Lunedì 3 novembre 2025, ore 18.30: Sassuolo-Genoa (DAZN)
    Lunedì 3 novembre 2025, ore 20.45: Lazio-Cagliari (DAZN/SKY)
  • 11ª Giornata
    Venerdì 7 novembre 2025, ore 20.45: Pisa-Cremonese (DAZN/SKY)
    Sabato 8 novembre 2025, ore 15.00: Como-Cagliari (DAZN)
    Sabato 8 novembre 2025, ore 15.00: Lecce-Verona (DAZN)
    Sabato 8 novembre 2025, ore 18.00: Juventus-Torino (DAZN)
    Sabato 8 novembre 2025, ore 20.45: Parma-Milan (DAZN/SKY)
    Domenica 9 novembre 2025, ore 12.30: Atalanta-Sassuolo (DAZN)
    Domenica 9 novembre 2025, ore 15.00: Bologna-Napoli (DAZN)
    Domenica 9 novembre 2025, ore 15.00: Genoa-Fiorentina (DAZN)
    Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00: Roma-Udinese (DAZN/SKY)
    Domenica 9 novembre 2025, ore 20.45: Inter-Lazio (DAZN)
  • 12ª Giornata
    Sabato 22 novembre 2025, ore 15.00: Cagliari-Genoa (DAZN)
    Sabato 22 novembre 2025, ore 15.00: Udinese-Bologna (DAZN)
    Sabato 22 novembre 2025, ore 18.00: Fiorentina-Juventus (DAZN)
    Sabato 22 novembre 2025, ore 20.45: Napoli-Atalanta (DAZN/SKY)
    Domenica 23 novembre 2025, ore 12.30: Verona-Parma (DAZN)
    Domenica 23 novembre 2025, ore 15.00: Cremonese-Roma (DAZN)
    Domenica 23 novembre 2025, ore 18.00: Lazio-Lecce (DAZN/SKY)
    Domenica 23 novembre 2025, ore 20.45: Inter-Milan (DAZN)
    Lunedì 24 novembre 2025, ore 18.30: Torino-Como (DAZN/SKY)
    Lunedì 24 novembre 2025, ore 20.45: Sassuolo-Pisa (DAZN).
