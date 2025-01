video suggerito

Anthony fa un errore colossale, con la porta spalancata riesce a sbagliare: poi Diallo fa tripletta Il Manchester United batte 3-1 il Southampton e ritrova il successo. Diallo ha realizzato una tripletta negli ultimi minuti. Protagonista in negativo è stato Anthony che si è divorato un gol già fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United ha ritrovato il successo in Premier League. I Red Devils hanno sconfitto per 3-1 il Southampton, ultimo in classifica. La squadra di Amorim se l'è vista davvero brutta, perché era sotto di un gol fino a otto minuti dalla fine, quando si è scatenato Diallo, autore di una tripletta. Se l'ivoriano è stato il protagonista positivo della partita, altrettanto protagonista, ma in negativo è stato Anthony, autore di un errore colossale.

L'errore clamoroso di Anthony: si è divorato un gol a porta vuota

Amorim nelle ultime due partite è riuscito a invertire un trend che era diventato tremendo: 2-2 con il Liverpool in campionato e poi il successo ai rigori con l'Arsenal in FA Cup. Ma serviva anche vincere in Premier League, perché la classifica non era delle migliori. Il Southampton guidato da Juric con soli 6 punti conquistati in 20 partite sembrava la prede perfetta. E invece la partita si è complicata maledettamente perché i Saints nel primo tempo giocano bene e passano con l'autogol di Ugarte. Amorim rimescola le carte e schiera pure Anthony che al 59′ si è divorato un gol praticamente fatto. Grande giocata di Garnacho per il brasiliano che ha davanti a sé la porta spalancata, ma clamorosamente tocca malissimo. Gol divorato.

Tripletta di Diallo in 11 minuti: lo United torna a vincere

La partita ogni momento che passa diventa sempre più complicata per il Manchester United, che però riesce a ribaltarla proprio nel finale merito dei cambi di Amorim e dei gol di Amad Diallo che all'81' di forza inizia e finisce l'azione che trova l'1-1. Pochi minuti dopo Diallo riceve da Eriksen e con un tocco divino segna il 2-1, doppietta e sorpasso. Partita di fatto finita, ma non per Diallo che sfrutta un errore della difesa del Southampton e si porta il pallone a casa, tripletta e 3-1, con Anthony che abbraccia l'ivoriano: grazie a lui l'errore colossale è cancellato.