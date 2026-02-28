Anna Billò non si vede più in TV da anni: cosa è successo dopo la proposta di matrimonio di Leonardo

Impossibile dimenticare la proposta di matrimonio fatta in diretta TV – mentre era in collegamento su ‘Sky Sport' – da Leonardo ad Anna Billò: l'insistenza dell'ex calciatore del Milan nell'avere il sì davanti a tutti, il gigantesco imbarazzo della giornalista ("ne parliamo a casa"), le risate di Mauro e Costacurta presenti in studio. Era il marzo del 2013, da allora sono passati 13 anni, le nozze, due figli e la fine della carriera televisiva della Billò, che non si vede sugli schermi ormai da qualche anno. Cosa è successo da allora lo racconta Anna, spiegando perché non lavora più, almeno per il momento.

L'addio di Anna Billò a Sky nel 2013: "Erano sicuri che dietro c'era un'altra TV"

La giornalista brianzola – apprezzatissima per competenza e classe nel condurre le serate di calcio europeo, Champions in primis – ha continuato all'emittente satellitare fino al 2023, poi ha detto basta: "La convinzione di lasciare Sky prendeva sempre più forza dentro di me, si trasformò in certezza prima delle semifinali di Champions fra Inter e Milan, A Sky erano sicuri che volessi passare a un'altra TV". Niente di tutto questo, era semplicemente il bisogno di fermarsi dopo aver spinto al massimo per due decenni, mentre metteva su famiglia, con tutti gli impegni conseguenti.

Anna e Leo si sono messi insieme tra il 2008 e il 2009, poi – dopo la proposta ufficiale di lui in diretta, quando era al PSG come dirigente – si sono sposati il 6 settembre 2013 a Milano (cerimonia civile a Palazzo Reale). Hanno avuto due figli maschi, Tiago e Tomas, che si vanno ad aggiungere ai tre figli avuti brasiliano nel precedente matrimonio: Lucas, Julia e Joana. La famiglia oggi vive principalmente a Parigi, dove la coppia si è stabilita da anni.

Anna Billò e Leonardo nel 2016: la coppia ha due figli maschi

Cosa fa oggi Anna Billò: non lavora e si dedica alla famiglia

Quando le si chiede cosa ha fatto negli ultimi tre anni in cui è sparita completamente dai riflettori, la Billò racconta com'è cambiata la sua vita: "Ora è dettata da altri ritmi. Ho scoperto il privilegio del tempo pieno: quello che da giovane usi per raggiungere un sogno, e da moglie e madre per la tua famiglia. Tempo, spazio, desideri: tutto un po' rosicchiato. Ritrovarmi a gestirli è stata quasi una sfida. Sono anche stata più attenta a me, mi sono ascoltata di più. Non più full immersion divano-partite, ma quello che facevo da studentessa di sociologia a Roma: tanto cinema, teatro, più tempo per leggere. E più sport: yoga, pilates e allenamento funzionale. Nessun rimpianto per aver lasciato: con una sensazione così netta, rinviare poteva significare rovinare le emozioni vissute. Lo dico ancora oggi: non poteva essere diversamente".

Anna torna indietro a quell'attimo che, suo malgrado, ha fatto la storia della TV, svelando cosa accadde dopo tra lei e Leonardo: "Dal momento della proposta passarono tante ore prima di sentirci – racconta alla ‘Gazzetta dello Sport' – io in studio a Milano e lui in volo da Nyon a Parigi. Esperienza surreale: le telefonate dei suoi figli, mia mamma che mi fa ‘Mi ha chiamato la zia, ma cosa ha detto Leo?'. Nessuno credeva che potesse aver fatto una cosa simile. Io per prima. Di sicuro mi venne da dirgli: ‘Ma come ti è saltato in mente?'. Ma lui sapeva l'origine dell’idea: dopo la morte di un amico che aveva lasciato la compagna improvvisamente me l'aveva già proposto due volte, ma io ci vedevo solo la sua voglia di risolvere un problema, con la sua amata anima razionale e logica. Dunque, mi disse: ‘Ci voleva una cosa più romantica: così eri obbligata a darmi una risposta'… Impossibile che io possa arrossire più di allora".

49 anni lei, 56 lui, Leo e Anna oggi sono spariti dai riflettori

Anna e il futuro: "Finora la scintilla non è riscoccata e a quasi 50 anni la scintilla è fondamentale"

La Billò sta benissimo così, anche se non esclude di tornare a lavorare: "Poter vivere ogni momento dei miei figli è un privilegio enorme: c'è stato un tempo, io a Milano e loro a Parigi, in cui avevano bisogno di me e non ci potevo essere. Una molla che fece scattare l'altra, due percezioni insieme: la fine di un ciclo a Sky e la voglia di non sentire più sensi di colpa. Per sempre spettatrice non lo direi mai. Ho avuto proposte: alcune non le ho neanche ascoltate, ad altre ho detto ‘No, grazie'. Finora la scintilla non è riscoccata e a quasi 50 anni la scintilla è fondamentale: o è, o non è. Ma visto che sto facendo formazione, posso anche provare a fare la maestra di yoga…".