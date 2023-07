Anna Billò lascia Sky Sport: “Una decisione carica di emozione e ricordi” Dopo quasi 20 anni, Anna Billò lascia Sky Sport. La giornalista, volto di Champions League Show dal 2020, lo ha comunicato con un post pubblicato su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Anna Billò lascia Sky Sport dopo quasi 20 anni. L’annuncio della giornalista è arrivato con una foto postata su Instagram. Volto di Champions League Show dal 2020, Billò ha fatto sapere di avere deciso di abbandonare la rete senza alcuna polemica. “Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 19 anni. La mia decisione di chiudere questo ciclo con Sky, è carica di emozione e di ricordi intensi. Buona vita a tutti”, ha scritto la giornalista. Non sono state ancora rese note eventuali novità a proposito del suo futuro professionale.

Anna Billò aveva sostituito Ilaria D’Amico a Sky Sport

Nel settembre 2020, Anna Billò aveva preso il posto che era stato di Ilaria D’Amico a Sky dopo la decisione della giornalista sportiva di abbandonare il mondo del calcio a diversi anni dall'inizio della sua relazione con il compagno Gigi Buffon. Era arrivata al timone della trasmissione dedicata alla Champions League, condotta per circa 3 anni prima dell’addio annunciato oggi. La sostituzione era stata annunciata da Sky con fin comunicato stampa. Una promozione per Billò che aveva trascorso l’anno precedente alla conduzione dei collegamenti da studio per l’Europa League.

La carriera di Anna Billò

Laureata in Sociologia (indirizzo Mass Media e Comunicazione), Anna Billò è diventata giornalista professionista nel 2006. Arrivata a Sky, aveva condotto la rubrica calcistica Euro Calcio Show e seguito il campionato italiano nel ruolo di inviata. A partire dal 2012 era approdata alla conduzione della trasmissione dedicata all’Europa League. Sotto il profilo privato, è sposata con l’ex calciatore e allenatore di calcio Leonardo Nascimento de Araújo, dal quale ha avuto i figli Tiago, nato nel 2011, e Tomas, nato nel 2014. Il compagno le aveva chiesto di sposarlo in diretta tv durante i sorteggi di Champions.