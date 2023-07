Anna Billò: “Lascio Sky e non torno indietro, è finito un ciclo” La giornalista ha lasciato Sky dopo quasi 20 anni di servizio. Al Corriere della Sera, racconta la sua decisione: “Ponderata e non certo di pancia. Ho avuto la sensazione di un ciclo volto al termine”.

Anna Billò ha lasciato Sky dopo quasi 20 anni di servizio. Al Corriere della Sera, la giornalista racconta la sua decisione: "Ponderata e non certo di pancia. Ho avuto la sensazione di un ciclo volto al termine. Questa consapevolezza mi ha permesso di godere attimo per attimo gli ultimi giorni". La giornalista, legata sentimentalmente all'ex calciatore del Milan Leonardo, ha spiegato: "Capisco che possa sembrare strano rinunciare a una posizione del genere, ma quando dentro di te percepisci una sensazione così netta è giusto assecondarla".

Le parole di Anna Billò

Anna Billò ha ripercorso i suoi momenti migliori con Sky: "Mi sono sentita onorata la volta in cui Giorgio Porrà mi ha chiesto di occuparmi di una rubrica sui libri nel programma “Lo sciagurato Egidio”. Un posto speciale nel mio cuore avrà l’esordio da inviata a Marassi al seguito del Genoa e poi sicuramente il bordocampo della finale di Champions League di Madrid del 2010 nell’anno del triplete nerazzurro". Ma ci saranno sicuramente cose che le mancheranno tantissimo:

Magari fra tre mesi avrò la saudade non lo so, difficile prevederlo. Ma per ora sento solo di aver preso la decisione giusta. Ringrazierò sempre Sky per quello che ha rappresentato per me, all’inizio semplicemente essere riuscita a entrare in redazione era un sogno. Sembra una forzatura dirlo nell’era del tutto e subito, ma per me ogni tappa del percorso che ho vissuto è stata importante, e mi fa emozionare quasi più del traguardo finale.

Quando Leonardo gli chiese di sposarlo in diretta tv

Tutti si ricordano del momento televisivo molto carino, quando Leonardo chiese alla giornalista in diretta tv – da allenatore del Milan – di sposarlo. Lei lo ricorda come "un momento imbarazzante". La vita con Leonardo va a gonfie vele: "Siamo una famiglia semplice, che fugge dalla sovraesposizione. Per noi è sempre stato facile dividere i due piani, privato e lavorativo. L’esperienza di entrambi e la complicità credo siano state elementi di ricchezza. Com'è Leonardo a casa? Molto, molto preciso. Lui è la locomotiva della famiglia, rappresenta la parte organizzativa. È una persona integra, una qualità che apprezzo molto. Che tipo di genitore è? Molto presente, un punto di riferimento forte per tutti i suoi 5 figli. Ha sempre la risposta giusta per ciascuno di loro".