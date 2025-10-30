Anguissa non ha ancora deciso sulla Coppa d’Africa: cosa potrebbe succedere a gennaio con il Napoli

In questo momento il Napoli è tutto sulle spalle di André-Frank Anguissa, il migliore in campo nelle ultime due partite giocate: contro Inter e Lecce è stato protagonista assoluto e anche per questo la società sta accelerando le pratiche per il rinnovo di contratto così da tenerselo stretto per il futuro. La sua presenza in campo non ha mai pesato come in queste settimane e i due gol consecutivi sono serviti anche a spazzare via qualche dubbio che si stava insinuando nella squadra di Antonio Conte. Tutto fila liscio, così tanto che il centrocampista potrebbe addirittura rinunciare alla Coppa D'Africa con il Camerun.

Nessuna decisione è stata ancora presa, ma secondo il Corriere dello Sport c'è una riflessione aperta. Sarebbe un grande sacrificio, perché tutti i giocatori hanno come obiettivo quello di giocare la coppa continentale, e tutto dipende anche dal rinnovo di contratto che potrebbe spingerlo a una scelta che avrebbe del clamoroso. La coppa si giocherà dal 21 dicembre al 28 gennaio, nel bel mezzo della stagione e con alcune partite cruciali in programma.

La decisione clamorosa di Anguissa

Tutto può ancora accadere e ogni ipotesi è ancora aperta per il Napoli e lo stesso calciatore. In questi giorni le parti stanno discutendo del rinnovo di contratto: quello attuale scadrà a giugno 2027 ma l'intenzione comune è quella di andare insieme e ulteriori dettagli si decideranno nell'incontro previsto per la prossima settimana. Legata alla firma c'è anche la questione della rinuncia alla Coppa D'Africa che per molte squadre europee diventa motivo di preoccupazione. I calciatori convocati restano fuori oltre un mese e i club sono con il fiato sospeso per il rischio infortuni che è sempre dietro l'angolo, soprattutto in stagioni che sono sempre più congestionate.

Conte a centrocampo ha più di qualche problema, soprattutto dopo l'infortunio di De Bruyne che gli ha tolto alternative. Perdere Anguissa sarebbe un ulteriore problema per il quale la società vuole lavorare sondando il mercato, dove Kobbie Mainoo del Manchester United resta un obiettivo concreto e gradito anche all'allenatore. In questo quadro il camerunese potrebbe addirittura rinunciare alla Coppa d'Africa: sta riflettendo su tutte le alternative possibili, prendendo in considerazione tutti gli aspetti in ballo per prendere la decisione migliore. È un'ipotesi difficile ma non impossibile che potrebbe cambiare completamente le aspettative nel mese di gennaio.