Anguissa dedica il gol al piccolo Daniele: il bel gesto dei giocatori del Napoli e l'abbraccio ai genitori Anguissa dedica il gol al piccolo Daniele nella vittoria per 2-0 del Napoli contro il Verona: il bel gesto dei giocatori azzurri e l'abbraccio ai genitori.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli batte il Verona nel ricordo del piccolo Daniele. La squadra azzurra vince ancora, si conferma in testa alla classifica della Serie A e dedica la vittoria al piccolo tifoso scomparso qualche giorno fa. Frank Zambo Anguissa ha ricordato il piccolo Daniele subito dopo la rete del 2-0 dei campani, proprio come aveva fatto a Udine, e nell'esultanza ha alzato le braccia al cielo, prima di baciare il polsino su sui c'era la scritta ‘Daniele sempre con noi'.

Prima della partita la società aveva voluto ricordare Daniele con un video che ha commosso tutto lo stadio Diego Armando Maradona e dopo la gara i giocatori del Napoli sono stati protagonisti di un bel momento insieme ai genitori del piccolo scomparso: entrambi erano in campo dopo il fischio finale e sono stati abbracciati da molti calciatori e da tutto il pubblico, in un misto di gioia per la vittoria ed emozione per il ricordo di Daniele.

Il bel gesto dei giocatori del Napoli e l'abbraccio ai genitori del piccolo Daniele

Prima della partita c'era già stato un momento molto emozionante, con un video dedicato proprio al piccolo Daniele scomparso a causa di una grave malattia: allo stadio di Fuorigrotta erano presenti anche i genitori di Daniele ed il fratello, che sono stati accolti in un caloroso abbraccio da Edoardo De Laurentiis, dalla squadra e da tutto il pubblico.

Dopo il fischio finale c'è stato l'abbraccio ai genitori del giovane tifoso scomparso da parte di tanti calciatori e le telecamere di DAZN hanno immortalato la commozione della madre con Anguissa, Raspadori e Di Lorenzo sul terreno di gioco. Momenti davvero emozionanti e pieni di significato.

Anguissa: "Daniele è sempre stato coraggioso, proviamo a vincere tutte le partite per lui"

Frank Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona e si è espresso così: "Daniele è sempre stato un ragazzo coraggioso e ci siamo detti che per lui dobbiamo andare a vincere tutte le partite e stiamo provando a farlo, sono contento perché abbiamo vinto. Difficile non parlare di Scudetto? Non vogliamo pensare a questo, giochiamo partita dopo partita, vogliamo vincerle tutte, si deve vincere quando sei una grande squadra, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, dobbiamo crederlo sempre".