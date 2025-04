Bologna-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

20:45 Quasi tutto pronto allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Tra pochi minuti comincerà il match.

Due assenze inaspettate per il Napoli, che perde Meret per un attacco febbrile e Buongiorno per un problema muscolare. In porta tocca al secondo Scuffet, mentre Juan Jesus si piazza al fianco di Rrahmani in difesa. A centrocampo Anguissa vince il ballottaggio con Gilmour, mentre viene confermato il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres.

Italiano deve anche fare i conti con una defezione dell'ultima ora, con Aebischer che prende il posto di Ferguson in mezzo al campo, mentre Holm sostituisce l'infortunato Calabria in difesa. Il Bologna recupera, ma solo per la panchina, Castro, che oggi lascia spazio a Dallinga al centro dell'attacco. Confermato il trio alle spalle dell'ex Tolosa, con Dominguez e Cambiaghi pronti a subentrare.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Meret, Turi, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno, Gilmour, Billing, Ngonge, Raspadori, Hasa, Simeone, Okafor.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-2-3-1: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Erlic, Casale, Lykogiannis, Moro, El Azzouzi, Pobega, Fabbian, Aebischer, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola, Castro.

Vuole difendere il quarto posto e provare a prendersi il terzo, invece, il Bologna, che vanta una striscia di sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, di cui le ultime tre senza subire gol. La squadra di Vincenzo Italiano non perde punti in casa in Serie A dal 12 gennaio (2-2 con la Roma) e arriva da sei successi di fila al Dall'Ara, di cui l'ultimo per 5-0 contro la Lazio. Vincendo oggi, i rossoblù non solo staccherebbero di tre punti la Juventus quinta, ma supererebbero addirittura l'Atalanta, portandosi al terzo posto.

Da una parte l'obiettivo Champions League, dall'altra quello Scudetto. Allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna va in scena un crocevia del campionato, visto che il Napoli ha la possibilità, vincendo oggi, di portarsi a un solo punto di distanza dall'Inter, fermato sul pareggio dal Parma. La squadra di Antonio Conte (oggi squalificato) cerca continuità dopo il successo dello scorso turno contro il Milan, ma per riuscirci dovrà sfatare il tabù trasferta, dove non vince dallo scorso 18 gennaio (3-2 a Bergamo), avendo poi collezionato tre pareggi e una sconfitta nelle successive quattro partite lontano dallo Stadio Maradona.