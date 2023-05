Andrea Agnelli si lascia alle spalle la Juve e i processi: matrimonio segreto con Deniz Akalin L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha sposato la compagna Deniz Akalin in gran segreto in un piccolo comune in provincia di Perugia: tra gli invitati alla cerimonia top secret Nedved, Del Piero e Buffon.

A cura di Michele Mazzeo

Gli ultimi mesi non sono stati per nulla facili per Andrea Agnelli che, dopo esser stato costretto a dare le dimissioni da presidente della sua Juventus, si è visto inibire dal mondo del calcio per due anni dalla Corte d'Appello della FIGC (condanna confermata poi dal Collegio di Garanzia del Coni). L'ex numero uno del club bianconero inoltre è uno degli imputati nel processo sulle presunte plusvalenze fittizie nato dall'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino la cui udienza preliminare è stata rinviata al prossimo 10 maggio.

In questo periodo non semplice per il 47enne figlio di Umberto Agnelli è arrivato però anche un momento speciale che gli permetterà probabilmente di mettersi definitivamente alle spalle il brutto epilogo della sua presidenza alla Juventus e ritrovare il sorriso. Il 29 aprile infatti Andrea Agnelli ha sposato la compagna Deniz Akalin alla quale è legato dal 2015 e dalla quale ha avuto le figlie Livia Selin e Vera Nil. Il matrimonio si è svolto in gran segreto in Umbria, nel municipio di Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia mentre il ricevimento si è svolto in un lussuoso resort poco distante.

L'ex presidente della Juventus in questo giorno speciale ha voluto con sé tanti degli uomini che hanno condiviso con lui parte del suo cammino in bianconero: tra gli invitati c'era infatti il suo vice Pavel Nedved e i due capitani di lungo corso Alessandro Del Piero e Gigi Buffon. L'evento si è svolto nella massima discrezione e lontano dalle telecamere. Solo alcuni video comparsi giorni dopo sui social network, pubblicati da alcuni invitati, hanno reso pubblico il matrimonio tra Andrea Agnelli e Deniz Akalin. Un matrimonio che dovrebbe precedere il trasferimento della sua famiglia in Olanda dove gestirà la Agnelli BV di cui è azionista insieme al cugino Jhon Elkann e continuerà ad interessarsi di calcio tornando a lavorare sul progetto della Superlega al fianco della A22 Sports, la società che si è fatta carico di portare avanti il disegno di una competizione calcistica europea per club fuori dai ranghi della Uefa.