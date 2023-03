Ancelotti scoppia a ridere rispondendo alla domanda sul Barcellona: “Non so cosa sia il cagometro” Carlo Ancelotti è scoppiato a ridere in conferenza stampa dopo aver risposto a una precisa domanda alla vigilia dell’andata di Coppa del Re contro il Barcellona. Il tecnico italiano spiazza tutti: “Non so cosa sia il ‘cagometro'”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un clima disteso nonostante la posta in palio sia altissima. È già vigilia del Clasico in Spagna tra Real Madrid e Barcellona per la semifinale d'andata della Coppa del Re. Dopo la sconfitta in Supercoppa e il distacco in Liga di 7 punti che separano i catalani in vetta e i Blancos secondi, Carlo Ancelotti ha grande voglia di riscatto. Già, perché se in Champions League le Merengues sono assolutamente devastanti anche grazie all'ottima prova offerta nell'andata degli ottavi contro il Liverpool, non si può dire lo stesso dei blaugrana eliminati dall'Europa League dopo il ko con il Manchester United nel doppio confronto.

Ancelotti in conferenza stampa ha parlato di appuntamento attesissimo mentre Xavi continua a dare il Real Madrid favorito. Sarà una sfida interessante tra due squadre che sicuramente non stentano a far divertire il pubblico. Nel corso della chiacchierata della vigilia con la stampa, l'ex allenatore di Milan e Napoli si è lasciato andare anche a qualche battuta distensiva che ha fatto scoppiare a ridere i presenti e anche lo stesso Ancelotti che si è espresso con un termine assolutamente geniale e divertente.

"In Supercoppa ci sono mancati impegno e forza, poi abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo – ha spiegato l'allenatore del Real Madrid – Non è decisiva ma dobbiamo approfittarne e non sarà una rivincita". Di certo Ancelotti sta provando a stemperare la tensione attorno a una partita che sicuramente il pubblico di Madrid vivrà assolutamente come una rivincita. Ma l'allenatore italiano predica calma e dal punto di vista dei singoli ha ancora qualche dubbio di formazione riguardante Tony Kroos. La sua condizione fisica non è ottimale e Ancelotti lo sa, ma l'allenatore dei Blancos è anche sicuro di un aspetto: "Rinunciare a giocatori di questo livello fa pensare".

Detto questo però c'è stato quindi il momento più esilarante della conferenza stampa. Ancelotti parla del Barcellona, di Xavi e dei suoi punti di forza. L'allenatore del Real risponde alle domande dei giornalisti prima di imbattersi in un quesito in particolare. "Penso che possiamo ancora vincere ma non sono un mago – ha spiegato l'allenatore prima che uno dei presenti in sala stampa gli chiedesse se avesse paura di questo Barcellona – "Paura del Barcellona? Sarà una partita diverente, non so cosa sia il cagometro", sottolinea il tecnico che scoppia a ridere coinvolgendo tutta la sala stampa. In questo modo ha provato un attimo ad allentare la tensione come solo lui sa fare.