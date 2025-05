video suggerito

Ancelotti rischia subito il posto in Brasile? Il presidente della federazione destituito dall’incarico La Corte Suprema Federale destituisce Ednaldo Rodrigues da presidente della CBF subito dopo l’ufficializzazione di Ancelotti come nuovo CT: subito una brutta situazione per Carletto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti è stato nominato CT del Brasile pochi giorni fa ma deve subito fare il conti con un caso molto serio all'interno della CBF (Confederação Brasileira de Futebol): il presidente Ednaldo Rodrigues è stato destituito dalla Corte Suprema Federale e a breve ci saranno nuove elezioni.

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Carletto come selezionatore della Seleçao ma Rodrigues doveva rispondere di alcune accuse mosse nei suoi confronti da mesi e che gli sono valse questo provvedimento da parte della giustizia.

Il presidente della federcalcio del Brasile destituito dall'incarico: Ancelotti rischia subito il posto

In una sentenza che ha scosso profondamente il mondo del calcio brasiliano, la Corte di giustizia di Rio de Janeiro (STJ), presieduta dal giudice Gabriel Zefeiro. ha annullato un accordo stipulato a gennaio che aveva garantito a Rodrigues la sua carica, contestando firme sospette e possibili falsificazioni. Le parole del giudice sono state chiare: "Dichiaro nullo l'accordo sottoscritto tra le parti", ordinando a Rodrigues e al suo staff di lasciare immediatamente la carica.

Leggi anche Ancelotti vuole Kakà nello staff del Brasile: Carletto già a lavoro per la Seleçao

Fernando Sarney, vicepresidente della federazione su richiesta del tribunale, assumerà l'incarico ad interim fino all'indizione delle elezioni, previste almeno per metà giugno.

Per la seconda volta dal suo insediamento, Ednaldo Rodrigues è costretto a lasciare l'incarico di presidente della CBF: era stato rieletto all’unanimità a marzo per il mandato 2026-2030, ma nel 2023 fu temporaneamente allontanato dopo che un tribunale aveva annullato i risultati elettorali che lo avevano portato alla guida della federazione.

La destituzione di Ednaldo Rodrigues mette subito in dubbio la continuità di Ancelotti alla guida del Brasile. L'opposizione all'interno dell'istituzione ha ritenuto che la nomina ufficiale dell'allenatore italiano fosse affrettata, supponendo che si trattasse di una misura di contropressione alla luce della gravità delle accuse a suo carico. La CBF, secondo quando riportato da diversi media, aveva preparato un piano di emergenza legale per garantire che l'ex tecnico del Real Madrid rimanesse in carica nel caso in cui Ednaldo fosse stato definitivamente allontanato, come è successo. Nei prossimi giorni capiremo di più.

Rodrigues: "Portare Ancelotti al comando del Brasile è più di un movimento strategico"

Qualche giorno fa lo stesso Rodrigues aveva annunciato così la scelta di affidare la panchina del Brasile a Carlo Ancelotti: "Portare Carlo Ancelotti al comando del Brasile è più di un movimento strategico. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riprendere il posto più alto del podio. È il più grande tecnico della storia e ora è in testa alla più grande nazionale del pianeta. Insieme scriveremo nuovi gloriosi capitoli del calcio brasiliano".