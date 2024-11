video suggerito

Ancelotti in bilico, summit con il presidente del Real: in caso di esonero c’è già il sostituto Prima della partita contro il Getafe Ancelotti incontrerà Florentino Perez per tracciare il primo bilancio di questa stagione. Dalla Spagna si parla anche di rischio esonero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta del Real Madrid in Champions League ha fatto scattare un campanello d'allarme. La posizione di Carlo Ancelotti non è così salda e alla Casa Blanca c'è qualcuno che sta cominciando a fare i suoi calcoli per il futuro: contro il Liverpool la squadra è apparsa fortemente in difficoltà e le sue stelle non hanno mai brillato, una tendenza vista più volte in questa stagione e che Florentino Perez vorrebbe invertire prima di andare incontro a danni permanenti.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Marca, il presidente del Real avrebbe chiesto un incontro urgente con il suo allenatore per tracciare la prima linea di quest'anno e capire che direzione prendere per il futuro. Un faccia a faccia necessario ma che potrebbe portare a qualche risvolto in atteso.

Florentino Perez convoca Ancelotti

L'incontro era inevitabile, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool. La riunione tra Ancelotti e il presidente del Real Madrid arriverà a strettissimo giro, prima del prossimo impegno di campionato contro il Getafe, e sarà fondamentale per capire la strada che il club dovrà intraprendere. Sotto la lente di ingrandimento verranno messi i risultati delle ultime partite e, più in generale, questa stagione che sta regalando qualche dolore di troppo.

C'è già il nome del sostituto

Non c'è aria di esonero immediato, ma di sicuro ognuno farà le sue valutazioni. Florentino Perez vuole tutelare la sua squadra e soprattutto l'investimento fatto per Mbappé che fin qui non ha fruttato: il francese è costantemente tra i peggiori e non ha portato la svolta che tutti si aspettavano in estate. In Spagna però si vocifera che la posizione di Ancelotti non è così al sicuro e che il presidente si sarebbe già tutelato individuando un possibile successore.

Si tratta di Santiago Solari che per anni ha svolto il ruolo di allenatore all'interno delle selezioni giovanili del Real Madrid. Un nome affidabile e di grande esperienza che diventerebbe per la prima volta il traghettatore della prima squadra in caso di esonero dell'italiano.