Ancelotti e due giocatori del Real Madrid si trattengono dopo l’allenamento: è un momento storico Carlo Ancelotti si trattiene con Kroos e Modric dopo l’ultimo allenamento prima della finale di Champions col Borussia Dortmund: un momento che tutti e tre ricorderanno per sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Carlo Ancelotti si trattiene con due giocatori del Real Madrid dopo l'ultimo allenamento prima della finale di Champions League col Borussia Dortmund: si tratta di un momento che ricorderanno per sempre tutti e tre, visto che i due calciatori in questione sono Luka Modric e Toni Kroos.

Per il calciatore tedesco quello alla vigilia della finale di Londra è stato l'ultimo allenamento prima del suo addio alla squadra spagnola: Kroos ha annunciato l'addio al calcio dopo l'Europeo con la Germania e la finale di Champions sarà l'ultima partita col Real Madrid per il fantastico centrocampista classe 1990. Il croato, invece, non ha ancora annunciato il suo futuro ma nelle ultime settimane si è ipotizzato un altro rinnovo di un anno.

Ancelotti si trattiene con Kroos e Modric nell'ultimo allenamento prima della finale di Champions

Dopo l'allenamento di rifinitura svolto allo stadio Wembley, Toni Kroos e Luka Modric si sono fermati per provare qualche tiro in porta dalla distanza e con loro c'era anche l'occhio vigile di Carletto Ancelotti. I due centrocampisti della Casa Blanca hanno calciato sia da fermo che di prima sfruttando il passaggio di un membro dello staff tecnico di fianco alla porta.

Ancelotti si è messo comodo, alle loro spalle, e si è goduto lo spettacolo.

Modric e Kroos hanno dato vita ad un vero e proprio corso di perfezionamento su come calciare e sui modi di colpi e la palla a seconda della conclusione che si vuole fare. Gli anni passano ma questi ragazzi non smettono mai di sorprendere.

Modric: "Sarebbe bello vincere la mia sesta Champions"

Luka Modric punta all'ennesimo record della sua carriera con la maglia del Real Madrid e vuole vincere la sesta Champions ma ha messo in guardia i suoi compagni nel corso della conferenza stampa: "Per me vincere sei volte la Champions sarebbe qualcosa di inimmaginabile, davvero impressionante. Tutti ci danno per favoriti, ma non è così, parliamo di un finale, abbiamo il 50% di possibilità, il Dortmund è reduce da una grande stagione. Noi abbiamo sempre dato il massimo nelle difficoltà e continueremo a farlo, anche se spero non ce ne sia bisogno".