video suggerito

Ancelotti critica la nuova Champions League senza giri di parole: “Non è la mia idea di calcio” Carlo Ancelotti non apprezza il nuovo format della Champions League e lo dice chiaramente nella conferenza stampa dopo la gara vinta dal Real Madrid in casa del Brest. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti non apprezza il nuovo format della Champions League e lo dice chiaramente nella conferenza stampa dopo la gara vinta per 3-0 dal Real Madrid in casa del Brest: "Bisogna rispettare rispettare la classifica e la qualificazione agli ottavi. Mi piace questo formato? No. Perché ci sono più partite e la mia idea di calcio è ridurle per diminuire l'usura dei calciatori, non aggiungerne altre".

La squadra campione in carica della massima competizione europea è costretta a disputare i play-off per accedere agli ottavi di finale dopo essersi piazzata undicesima nella classifica del girone unico: ora il Real nello spareggio potrebbe pescare il Manchester City o il Celtic, un sorteggio non comodissimo per i Blancos.

Ancelotti dice chiaramente cosa pensa della nuovo Champions League

L'allenatore del Real Madrid, che è diventato il più vincente della storia della Casa Blanca dopo aver conquistato il 15° titolo battendo il Pachuca nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2024, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di incontrare il Manchester City nei play-off: "Dobbiamo aspettare il sorteggio, se ci toccherà al City sarà più complicato ovviamente. Siamo contenti, è un peccato non essersi svegliati prima in questa competizione.".

Leggi anche Perché le squadre eliminate dalla Champions non retrocedono più in Europa League

A chi gli ha chiesto se dovesse scegliere lui l'avversaria tra Manchester City e Celtic per gli spareggi, Ancelotti ha risposto così: "Il City ha maggiori possibilità di vincere la Champions League. È una realtà. Non ci piace giocare contro di loro".

Il Real Madrid ha battuto per 3-0 il Brest nell'ultima partita del girone ma non poteva mai accedere nella Top8 per aver lasciato troppi punti per strada nelle prime partite: la Casa Blanca ne ha vinte 5 e ne ha perse 3 (contro Milan, Liverpool e Lille), chiudendo a 15 punti e finendo nel gruppone dei club che si giocherà l'accesso alla fase ad eliminazione diretta tramite gli spareggi. Due partite in più in una stagione già piena di impegni ma sono stati i risultati a determinare questa situazione.