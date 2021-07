Ancelotti ammette di aver evaso le tasse per errore: “È stato mal consigliato, pagherà” Carlo Ancelotti è stato chiamato a deporre in tribunale a Madrid, ha ammesso di aver evaso il fisco, ma solo nel 2014. L’allenatore del Real Madrid respinge invece le accuse relative all’evasione del 2015, anno in cui fu licenziato dal Real Madrid al termine della stagione. Ancelotti, ai giudici, ha detto di voler subito regolare i conti per l’anno fiscale 2014.

A cura di Alessio Morra

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ammesso di aver evaso le tasse solo nel 2014, nel primo anno in cui è stato sulla panchina dei blancos. L'Agenzia delle Entrate spagnola sostiene però che l'allenatore italiano avrebbe evaso le tasse tra il 2014 e il 2015. Ancelotti, però, mentre afferma di essere stato ‘mal consigliato' per il primo anno, smentisce le accuse per l'anno seguente. L'ex Milan ha proposto al Tribunale l'immediato pagamento della cifra evasa.

Il tecnico ammette di aver evaso il fisco nel 2014

Venerdì mattina Carlo Ancelotti si è recato al Tribunale distrettuale di Madrid, dove ha risposto alla domande del Tesoro spagnolo che gli ha contestato il mancato pagamento delle tasse per un valore di 1,4 milioni di euro tra il 2014 e il 2015. Assistito dal legale, Carlos Zabala, ha riconosciuto una parte delle accuse, ma ha contestato l'altra. Ancelotti ha ammesso di essere stato mal consigliato nel 2014 e così ha evaso le tasse, contestualmente ha dichiarato di poter versare gli oltre 300.000 euro il Tesoro che pretende per quell'anno, a quella cifra vanno aggiunti la multa, la mora e gli interessi.

E spiega perché per il 2015 non doveva pagare le tasse in Spagna

Ma per quanto riguarda l'anno 2015 l'ex tecnico di Chelsea e Everton ha spiegato che in Spagna non ha vissuto per 183 giorni – che rappresentano i giorni minimi per pagare le tasse. Ancelotti ha dichiarato che non ha superato i 150 giorni di permanenza in Spagna nel 2015 essendo stato licenziato nel mese di maggio di quell'anno. Il tecnico, che è uno dei più vincenti della storia, per dar fede alle sue parole ha detto di essere disposto a offrire la geolocalizzazione del suo smartphone e anche i biglietti aerei usati in quell'anno, così può dimostrare che dopo il suo licenziamento è realmente andato via dalla Spagna.