video suggerito

Ancelotti a rischio esonero, cosa sta succedendo nel Real Madrid. L’amico: “Non è uno stupido” Al Real Madrid non sono contenti dell’operato di Ancelotti e ora la sua panchina scotta. Ma il suo grande amico rassicura: “La storia parla per lui” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le acque per Carlo Ancelotti cominciano ad agitarsi e negli spogliatoi del Real Madrid si alza più di un leggero brusio. Sono tanti gli scontenti per le scelte dell'allenatore, reduce dalla brutta sconfitta contro il Barcellona nella finale della Supercoppa di Spagna: è il secondo Clasico perso in stagione con un risultato netto, una situazione che dalle parti del Bernabeu non piace proprio a nessuno. Florentino Perez al momento non ha intenzione di fare cambi in panchina a campionato in corso ma il futuro è tutto da decidere.

Intanto l'allenatore italiano continua l'avventura con la solita pacatezza e uno spaccato di ciò che pensa in questo momento arriva da un suo caro amico molto noto in Italia, Alberto Cerruti. Il giornalista ha parlato ai microfoni di ElDesmarque Madrugada predicando calma, ma sa bene che il tecnico di Reggiolo non è una persona sprovveduta e ha carpito i movimenti che ci sono all'interno dello spogliatoio dei Blancos.

Ancelotti fa parlare lo spogliatoio del Real Madrid

Fin qui non è mai stato messo in discussione per il grande lavoro portato avanti, ma questa stagione non sta regalando tante soddisfazioni all'allenatore italiano che dopo le fatiche della Champions League si ritrova a fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva trovata contro il Barcellona, ancora una volta con un passivo pesantissimo. In Spagna il suo futuro è chiacchierato, il profilo di Santiago Solari è sempre lì a insidiare il suo posto in panchina e anche diversi giocatori ormai hanno perso la fiducia in lui.

Leggi anche Il Barcellona affonda il Real Madrid di Ancelotti: manita storica nel Clasico di Supercoppa spagnola

Secondo Relevo tanti dirigenti non condividono il suo modo di lavorare, specialmente per quanto riguarda l'utilizzo dei giovani e l'organizzazione nelle grandi partite dove fin qui il Real Madrid ha fatto tremendamente fatica: risuonano ancora le sconfitte contro Milan, Barcellona e Liverpool, oltre ai risultati negativi arrivati contro le prime cinque squadre del campionato spagnolo. Anche alcuni calciatori non capiscono tante decisioni e sono scontenti, specialmente la tutela e il riguardo che ha verso alcune colonne dello spogliatoio.

Secondo Cerruti però Ancelotti è tranquillo ma non sprovveduto: "Ci siamo parlati per messaggio. Ancelotti è una persona tranquilla ma non è uno stupido, nel calcio i risultati sono la cosa più importante". Il giornalista, grande amico dell'allenatore dai tempi del Milan, conferma che il tecnico è perfettamente a conoscenza della sua situazione e dello scontento del Real ma ha piena fiducia per il futuro: "Sa che è una stagione difficile, ma resta calmo e ottimista. Si è reso conto dei problemi, ma assicura che la stagione finirà a maggio. C'è troppa fretta e la storia parla per Carlo Ancelotti ".