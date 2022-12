Amichevole Inter-Gzira United oggi dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Gzira United è una partita amichevole in programma nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre, con calcio di inizio alle 18:00. Diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club nerazzurro.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter torna in campo e lo fa nell'amichevole contro il Gzira United, formazione maltese. La partita si gioca alle 18:00 e non prevede copertura in diretta TV. Ci sarà invece la diretta streaming attraverso il sito Facebook del sito ufficiale nerazzurro.

Nel bel mezzo dei Mondiali in Qatar, l'Inter torna in campo con una formazione di Malta, Paese in cui la società nerazzurra ha deciso di portare in ritiro la squadra di Simone Inzaghi in attesa di riprendere il campionato il prossimo 4 gennaio 2023 quando dovrà sfidare la capolista Napoli. Un appuntamento per testare lo stato psicofisico di un gruppo he è privo, ovviamente, dei tanti nazionali ma che vedrà in campo tutti i giocatori che sono rimasti a disposizione di mister Inzaghi.

Dopo l'amichevole di oggi 5 dicembre contro il Gzira United, l'Inter scenderà di nuovo in campo il 7 contro il Salisburgo. Poi, il 17 dicembre la preparazione proseguirà in Spagna, a Siviglia contro il Betis, quindi il 22 si giocherà al "Granillo" di Reggio Calabria contro la Reggina per chiudere giorno 29 dicembre con un'altra amichevole, al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni di Inter-Gzira United. Ovviamente tra le fila nerazzurre ci sono tantissimi giovani aggregati alla prima squadra in attesa del rientro dei Nazionali che hanno partecipato – o stanno ancora partecipando – ai Mondiali in Qatar. Per molti di loro ci sarà la possibilità di avere minutaggio in amichevole anche se si partirà con l'utilizzo dei più esperti.

Inter (3-5-2)- Handanovic; Bastoni, Skriniar, Bellanova; Dimarco, Barella, Asllani, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Carboni

Gzira United (3-4-3)- Zarkov; Dias, Mentz, Riascos; Scerri, Cosic, Tabone, Pisani; Jefferson, Kolega, Maxuell.

Inter-Gzira United è un'amichevole programmata per lunedì pomeriggio ed è la prima di cinque partita che vedranno impegnati i nerazzurri di Inzaghi prima della ripresa del campionato. Non è prevista alcuna copertura televisiva per il match amichevole.

Inter-Gzira United sarà però visibile in streaming, in diretta e in chiaro per tutti senza costi aggiuntivi. Sarà possibile seguire l'amichevole collegandosi alla pagina ufficiale Facebook dell'Inter che permetterà la diretta online.

Inter-Gzira United vedrà in campo tra i nerazzurri tutti i giocatori a disposizione di mister Inzaghi che non sono stati impiegati ai Mondiali in Qatar, tuttora in corso.

