Alta tensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra le due tifoserie e forze dell’ordine fuori Marassi

Poco prima di Genoa-Inter, match di Marassi della domenica pomeriggio per la 15a giornata di campionato, si sono registrati diversi tafferugli in città vicino alla zona dello stadio tra tifoserie e con le forze dell'ordine che si sono riversate in strada in tenuta antisommossa. Lanci di fumogeni e di oggetti contro i poliziotti, poi le frange più calde dei tifosi di Inter e Genoa sono entrate in contatto. I problemi sono seguiti anche dentro lo Stadio con ulteriori lanci di oggetti e bengala, in un clima torrido per una gara che potrebbe spingere in caso di vittoria i nerazzurri di Chivu in vetta alla classifica.

Auto in fiamme fuori da Marassi, scontri tra tifosi e forze dell'ordine

I problemi di ordine pubblico si sono verificati in modo massiccio attorno alle 16.30 fuori dallo Stadio Ferraris: gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi creando disordini e cercando il confronto fisico. Una vettura ha preso fuoco colpita da uno dei tanti razzi lanciati richiamando sul posto i vigili del fuoco e ambulanze. Dopo un'ora la situazione è tornata calma ma i tentativi di scontri si sono riversati dentro allo stadio.

Bilancio provvisorio, due feriti tra i tifosi dopo i tafferugli

La situazione è tornata sotto controllo fuori dallo Stadio quando è iniziata l'affluenza sulle tribune di Marassi in vista della partita delle 18:00. Intanto arrivano i primi parziali bollettini medici: due tifosi sono stati feriti durante gli scontri e hanno dovuto sottostare a cure mediche. Aumenta anche il bilancio dei danni per le strade cittadine: dati alle fiamme anche un furgone e diversi motorini. Diverse strade attorno allo stadio sono state chiuse al traffico mentre uomini della Digos sono già in azione per ricostruire le dinamiche degli scontri e fare i dovuti rilievi.