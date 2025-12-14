Serie A
video suggerito
video suggerito

Alta tensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra le due tifoserie e forze dell’ordine fuori Marassi

Clima tesissimo prima di Genoa-Inter: tafferugli tra le due tifoserie fuori e dentro lo stadio. Intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa, fatti oggetto di lanci di oggetti e bengala. Due feriti, diversi mezzi date alle fiamme.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Poco prima di Genoa-Inter, match di Marassi della domenica pomeriggio per la 15a giornata di campionato, si sono registrati diversi tafferugli in città vicino alla zona dello stadio tra tifoserie e con le forze dell'ordine che si sono riversate in strada in tenuta antisommossa. Lanci di fumogeni e di oggetti contro i poliziotti, poi le frange più calde dei tifosi di Inter e Genoa sono entrate in contatto. I problemi sono seguiti anche dentro lo Stadio con ulteriori lanci di oggetti e bengala, in un clima torrido per una gara che potrebbe spingere in caso di vittoria i nerazzurri di Chivu in vetta alla classifica.

Auto in fiamme fuori da Marassi, scontri tra tifosi e forze dell'ordine

I problemi di ordine pubblico si sono verificati in modo massiccio attorno alle 16.30 fuori dallo Stadio Ferraris: gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi creando disordini e cercando il confronto fisico. Una vettura ha preso fuoco colpita da uno dei tanti razzi lanciati richiamando sul posto i vigili del fuoco e ambulanze. Dopo un'ora la situazione è tornata calma ma i tentativi di scontri si sono riversati dentro allo stadio.

Bilancio provvisorio, due feriti tra i tifosi dopo i tafferugli

La situazione è tornata sotto controllo fuori dallo Stadio quando è iniziata l'affluenza sulle tribune di Marassi in vista della partita delle 18:00. Intanto arrivano i primi parziali bollettini medici: due tifosi sono stati feriti durante gli scontri e hanno dovuto sottostare a cure mediche. Aumenta anche il bilancio dei danni per le strade cittadine: dati alle fiamme anche un furgone e diversi motorini. Diverse strade attorno allo stadio sono state chiuse al traffico mentre uomini della Digos sono già in azione per ricostruire le dinamiche degli scontri e fare i dovuti rilievi.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Un brutto Napoli perde 1-0 a Udine, Milan pari col Sassuolo. Tra poco Genoa-Inter
Psicodramma Fiorentina, due gol di Orban schiantano la Viola sempre più ultima: la beffa arriva al 93'
Bartesaghi strepitoso, ma la sua doppietta non basta al Milan: 2-2 col Sassuolo al Meazza
La favola di Davide Bartesaghi: il Milan si coccola il difensore bomber, nel segno di Paolo Maldini
Perché Crezzini ha annullato il gol di Pulisic sul contatto tra Loftus-Cheek e Candè e il VAR ha taciuto
Allegri non fa drammi dopo il pari: "L'obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views