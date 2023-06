Allegri via dalla Juve, arriva un’offerta stratosferica dall’Arabia Saudita: incontro a Montecarlo Un clamoroso colpo di scena fa vacillare la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: il toscano incontrerà il proprietario di un club saudita a Montecarlo per ascoltare la sua faraonica offerta per strapparlo al club bianconero.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante la fiducia prorogata da parte della società e un contratto che lo lega al club per altre due stagioni, Massimiliano Allegri a breve potrebbe lasciare la panchina della Juventus. Nel caso non si tratterebbe di un esonero, né di dimissioni dovute al rendimento nettamente al di sotto delle aspettative nelle ultime due stagioni, bensì di andare via da Torino per accasarsi in un'altra squadra. Sul tavolo del tecnico livornese è infatti arrivata una faraonica offerta che, inevitabilmente, sta prendendo in seria considerazione. L'allenatore toscano è difatti finito nel mirino di una big del campionato dell'Arabia Saudita, quello in cui gioca Cristiano Ronaldo e in cui giocherà il Pallone d'Oro Karim Benzema appena ufficializzato dall'Al-Ittihad. E, come è facile immaginarsi, anche per lui la cifra messa sul piatto dal club saudita per convincerlo a lasciare la Juventus è da capogiro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti per lui sarebbe pronto un contratto da oltre 25 milioni di euro a stagione. Non è ancora noto il club che avrebbe presentato questa irrinunciabile offerta a Massimiliano Allegri, ma sono due i principali indiziati: l'Al-Nassr di CR7 che ha sorprendentemente terminato la stagione senza riuscire a conquistare alcun titolo e l'Al-Hilal, cioè la società che aveva offerto un biennale da 400 milioni di euro all'anno a Lionel Messi che ha preferito però andare a giocare negli Stati Uniti accasandosi all'Inter Miami.

La trattativa per portare Massimiliano Allegri in Arabia sarebbe già in stato avanzato come dimostra il fatto che sarebbe già stato fissato un summit tra le parti. Il tecnico della Juventus dovrebbe infatti incontrarsi nei prossimi giorni con due intermediari e il proprietario del club saudita a Monte Carlo, dove il livornese è di casa. Lì sarà ufficializzata l'offerta e l'allenatore toscano sarà chiamato a prendere una difficile decisione: accettare la ricchissima proposta dei sauditi o rifiutare per onorare il suo contratto con il club bianconero.