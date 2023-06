Benzema va in Arabia per sfidare Cristiano Ronaldo, è ufficiale: maxi contratto fino al 2026 La squadra saudita Al Ittihad ha annunciato l’ingaggio ufficiale del Pallone d’Oro Karim Benzema: il centravanti ex Real Madrid che ha firmato un ricchissimo contratto triennale andrà a sfidare l’ex compagno Cristiano Ronaldo.

A cura di Michele Mazzeo

Karim Benzema giocherà in Arabia Saudita. Adesso è ufficiale. L'attaccante francese è infatti stato annunciato come un nuovo giocatore dell'Al-Ittihad. Il club saudita ha ufficializzato l'acquisto di Benzema con un tweet: "Una nuova tigre è pronta a ruggire" si legge nel post pubblicato dagli account social della formazione Saudita. Il pallone d'oro che ha lasciato il Real Madrid dopo 14 anni ha firmato un ricco contratto triennale fino al 2026 e in Arabia Saudita ritroverà come avversario l'ex compagno Cristiano Ronaldo che milita tra le fila dell'Al Nassr.

A breve anche un ex compagno di Nazionale potrebbe raggiungere il 34enne di Lione dato che, sempre dall'Arabia Saudita, sarebbe partita un'offerta irrinunciabile da 100 milioni di euro a stagione per il centrocampista transalpino del Chelsea N'Golo Kanté, cioè la metà dei soldi che andrà a percepire Karim Benzema in questa sua nuova avventura con la maglia dell'Al Ittihad. L'attaccante infatti dovrebbe percepire circa 200 milioni di euro all'anno (tanti quanti ne prende CR7 al Nassr).

"Sono emozionato per questa esperienza – ha commentato Benzema dopo l'ufficialità del suo approdo al club saudita –. L'Al-Ittihad ha una storia incredibile, con tifosi appassionati e grandi ambizioni. Ho avuto la fortuna di ottenere cose straordinarie nella mia carriera e di ottenere tutto ciò che potevo in Spagna e in Europa. Mi è sembrato il momento giusto per una nuova sfida e un nuovo progetto. È una nuova sfida per me, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Ci sono tanti giocatori buoni, Cristiano Ronaldo è già qui. Lui è un amico e dimostra che il livello sta crescendo. Sono qui per vincere, come ho fatto in Europa" ha quindi chiosato il francese lanciando di fatto la sfida all'ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid.

La massima serie dell'Arabia Saudita si impreziosisce dunque con l'arrivo dell'ultimo Pallone d'Oro. Ma non solo. Presto il campionato saudita potrebbe infatti vantare i vincitori di 13 degli ultimi 14 Palloni d'Oro dato che anche Lionel Messi, in scadenza con il PSG, sta valutando molto attentamente un'offerta monstre da 400 milioni di euro all'anno recapitatagli dall'Al Hilal.