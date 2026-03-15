Allegri: “Tutti parlavano di Scudetto dopo il derby ma bisogna essere realisti, l’obiettivo è la Champions”

Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta del Milan in casa della Lazio: “Tutti parlavano di Scudetto dopo il derby ma bisogna essere realisti e focalizzati su quello che è l’obiettivo della Champions”.

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN della sconfitta del Milan in casa della Lazio: "Sapevamo le difficoltà della partita col rientro dei tifosi della Lazio allo stadio. Abbiamo fatto una partita importante nel primo tempo: non dovevamo subire quel gol in quella maniera. Tutti parlavano di Scudetto dopo il derby ma bisogna essere realisti e focalizzati su quello che è l’obiettivo della Champions".

Dopo la vittoria contro l'Inter, tutti aspettavano una continuità dal Diavolo per avvicinarsi ancora di più: il pareggio della squadra nerazzurra con l'Atalanta nelle ore precedenti aveva aperto un'opportunità importantissima per i rossoneri ma il Milan è caduto all'Olimpico sotto i colpi di Isaksen.

Allegri ha voluto ribadire l'obiettivo stagionale del Milan, ovvero il piazzamento in Champions League, ma l'occasione per avvicinare l'Inter e portarsi a -5 è sfumata sul più bello.

Allegri: "Leão era un po’ nervoso perché ci sono state due occasioni in cui non è stato servito al meglio"

L'allenatore rossonero ha parlato della reazione di Rafael Leão al cambio e del modo in cui si è divincolato dal suo abbraccio dopo la sostituzione: "Leão era un po’ nervoso perché ci sono state due occasioni in cui non è stato servito al meglio, sono cose che capitano. Il campionato è ancora lungo, bisogna stare sereni".

Sulla prestazione del Milan, Allegri ha affermato: "Nel primo tempo abbiamo subito molto i contropiedi, già prima del gol eravamo in 8 sopra la linea della palla e la Lazio è stata bravissima. Purtroppo vicino all’area abbiamo sbagliato spesso gli ultimi passaggi, non riuscendo a fare gol".

Infine, Max ha concluso su un dato che gli ha creato un po' fastidio: "Credo che abbiamo preso più contropiedi stasera che nell’intera stagione. È normale che nel primo tempo abbiamo perso diversi contrasti, quando si va molle in questi è difficile portare a casa il risultato".