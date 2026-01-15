Allegri tradito dalla reazione dei tifosi: “Ho pensato che Nkunku avesse sbagliato il rigore”

Si è preso un bello spavento Massimiliano Allegri durante Como-Milan e non solo quando i padroni di casa sono passati in vantaggio, creando poi tante occasioni da gol. L'allenatore ha raccontato infatti quanto accaduto in occasione del calcio di rigore realizzato da Nkunku, quando come al solito lui non ha guardato il campo ma le tribune. Max è rimasto spiazzato dalla reazione di una parte degli spalti.

Allegri non vede il rigore di Nkunku e resta spiazzato dalla reazione delle tribune

Lo ha raccontato lo stesso Allegri dopo il fischio finale del match vinto in rimonta a Como. Quando il suo attaccante ha battuto il penalty nel finale del primo tempo, il tecnico del Milan ha cercato di capire l'esito del tentativo dal comportamento dei tifosi. Una parte di quelli rossoneri però è stata ingannata dal tentativo del portiere della formazione avversaria che ha intuito la conclusione di Nkunku senza riuscire a trattenerla.

Spavento per Allegri dopo la reazione delle tribune

Per un attimo Allegri ha pensato il peggio: "Tra l'altro sul calcio di rigore ho sentito metà tribuna esultare e metà restare in silenzio e ho pensato ‘aiuto l'ha sbagliato'. Poi ho visto la mia panchina che esultava e ho capito. È andata bene così". Si è lasciato andare ad un sorriso Allegri che si è tolto un bel peso con il rigore realizzato, dopo aver scelto di farlo calciare a Nkunku e non a Leao rimasto spiazzato: "Sì, voleva tirare il rigore, ed è normale: è un rigorista, così come lo è Nkunku. In quel momento, però, ho sentito di dover decidere io e ho scelto di farlo tirare a Nkunku. È stato molto semplice".

Dopo stasera proseguirà dunque la tradizione di Max Allegri sui calci di rigore. Nessuna voglia di assistere ai penalty durante i match come ormai dal lontano 2010. All'epoca infatti il mister guidava sempre il Milan, e Ibrahimovic fallì un calcio di rigore nella sconfitta contro il Cesena. Un trauma che il tecnico non ha mai superato.