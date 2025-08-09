Allegri spiega perché è rimasto stupito da Jashari durante Leeds-Milan: “Mi sono meravigliato”

Il Milan non è andato oltre il punteggio di 1-1 nell'amichevole che i rossoneri hanno giocato a Dublino contro gli inglesi del Leeds. Un test importante che ha consentito a Massimiliano Allegri di vedere i progressi della sua squadra in questo ritiro e soprattutto di vedere quale sia la condizione atletica attuale dei nuovi arrivati. L'ex allenatore della Juventus è rimasto contento della prova della squadra e parlando di singoli ha sottolineato soprattutto la prova dell'ultimissimo arrivato in casa rossonera, ovvero quell'Ardon Jashari pagato 34 milioni più 3 di bonus per strapparlo al Bruges.

Il classe 2002, che ha firmato un quinquennale a 2 milioni di euro a stagione, è sceso subito in campo mostrando immediatamente le sue qualità a staff tecnico, compagni di squadra, tifosi e soprattutto a Massimiliano Allegri rimasto totalmente stupito da ciò che ha visto soprattutto dopo essersi allenato così poco con tutto il resto dei compagni: "Mi sono meravigliato di Jashari". Una meraviglia che il tecnico ha provato anche guardando Luka Modric in allenamento.

Jashari in azione contro il Leeds.

L'ex Real Madrid scenderà in campo contro il Chelsea nella partita di domani ma nel frattempo Allegri si è potuto godere proprio Jashari. La condizione non può essere ottimale, ma lo svizzero è un centrocampista totale che può far divertire parecchio San Siro e la sua prestazione ha convinto tantissimo l'allenatore rossonero: "Mi sono meravigliato di Jashari, che si è allenato quasi sempre da solo, con noi ha fatto solo due allenamenti e finora ha lavorato soprattutto singolarmente e non con la sua ex squadra – e aggiunge -. Dal punto di vista della condizione puà ancora migliore ma è bravo".

Le parole di Allegri su Jashari e il Milan

Il tecnico però ci tiene a puntualizzare come sia importante tenere però i piedi per terra: "Come lui deve migliorare tutta la squadra, dal punto di vista fisico e mentale. E senza esaltarsi perché la normalità al Milan è vincere le partite". Allo stesso tempo Allegri ha esaltato anche la prova di Gimenez il quale ha segnato il gol che aveva sbloccato la partita prima del pareggio degli inglesi:

"È un centravanti e deve fare gol, sono molto contento per lui – e poi su Modric conclude -. È un giocatore straordinario e siamo contenti di averlo con noi". Il Milan sarà impegnato nella prima sfida ufficiale il prossimo 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia.