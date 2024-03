Allegri sotto esame alla Juve ma la squadra è con lui: un giocatore ha confessato tutta la verità Massimiliano Allegri ha la piena fiducia della squadra mentre la Juventus, intesa come società, attribuisce la crisi di risultati agli stessi giocatori. Un componente della rosa avrebbe confessato il proprio punto di vista sull’allenatore livornese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Tempi duri per Massimiliano Allegri alla Juventus dopo i soli 7 punti conquistati in ben 8 partite di campionato. Il tecnico dei bianconeri con questi numeri è inevitabilmente in bilico e il pari casalingo contro il Genoa di certo non ha migliorato la sua situazione. L'allenatore livornese ha un contratto in scadenza nel 2025 che ancora non è stato rinnovato. Una condizione che di certo rende nervoso Allegri visto l'assoluto silenzio attuale della società. È possibile che il club voglia attendere la fine della stagione per capire come muoversi per la guida tecnica della squadra.

Più che altro, come sottolinea quest'oggi il Corriere della Sera, la Juventus non starebbe condannando Allegri attribuendo piuttosto la crisi di risultati dei bianconeri proprio ai giocatori. Si aspettavano maggiore impegno e una scossa dal gruppo dopo una solo vittoria centrata nelle ultime 8 partite. L'obiettivo principale sembra essere quello di centrare la Champions, per tutta una serie di fattori, per poi sedersi a tavolino e valutare tutto. Anche il parere della squadra eventualmente, dato che starebbe completamente dalla parte di Allegri in questo momento.

Allegri dà indicazioni a Chiesa.

L'allenatore della Juventus ha sicuramente il merito di aver saputo compattare un ambiente totalmente distrutto dalle vicende extracalcistiche che hanno contraddistinto la scorsa stagione. È riuscito a valorizzare i tanti giovani della Next Gen aggregati alla prima squadra e ridare linfa vitale a vari giocatori, Vlahovic su tutti, che sono riusciti in parte a riscattarsi. Ecco perché il quotidiano sottolinea come il gruppo sia totalmente dalla parte del tecnico livornese avendo apprezzato il suo profondo impegno per risollevare tutta la famiglia Juve.

"La squadra non è contro l'allenatore — avrebbe confidato un giocatore agli amici — anzi, dopo il ritiro eravamo tutti convinti che avremmo fatto una buona partita". Parole che suonano come una piena fiducia dei calciatori nei confronti di Allegri che sicuramente ha fatto di tutto per ridare alla Juventus fame, voglia di vincere, carattere e anche gioco in alcune partite. La crisi di risultati dell'ultimo periodo ha finito per precipitare ma prima di valutare un eventuale esonero di Allegri il club forse potrebbe valutare anche il parere degli stessi calciatori.