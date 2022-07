Allegri inorridito da McKennie nell’allenamento della Juve: “Non riprendere oh, ci arrestano” Il supercompetitivo Allegri continua a sfidare McKennie e Vlahovic a fine allenamento della Juve: in terra americana succede di tutto…

A cura di Paolo Fiorenza

Continua la tournée della Juventus negli Stati Uniti in preparazione della stagione che sta per iniziare. Dopo la vittoria all'esordio a Las Vegas contro i messicani del Chivas Guadalajara, domani i bianconeri scenderanno in campo a Dallas contro il Barcellona, poi affronteranno Real e Atletico Madrid. L'obiettivo è arrivare al 15 agosto – prima giornata di campionato in casa contro il Sassuolo – con i giri del motore al massimo e i nuovi arrivi integrati nel migliore dei modi.

La formazione della Juventus scesa in campo dal 1’ contro il Chivas

Di Maria, Bremer e Gatti hanno subito ben impressionato alla prima, ma davvero non ci voleva l'infortunio di Pogba al menisco: il 29enne francese, tornato con entusiasmo contagioso a Torino dopo 6 anni di lontananza, dovrà andare sotto i ferri e la sua assenza sarà di un paio di mesi. Una tegola non da poco, ma Allegri fa buon viso a cattivo gioco e continua a tenere alto il morale della truppa, coinvolgendo i giocatori nelle classiche sfide cui anche in passato ci ha abituato, tra conclusioni in porta e tiri a canestro.

I protagonisti del video pubblicato dalla Juventus sul proprio canale YouTube sono i medesimi della prima ‘challenge' del giorno precedente, quando l'obiettivo era calciare il pallone in porta con un tiro a giro da dietro la linea: lo stesso tecnico bianconero assieme a Weston McKennie e Dusan Vlahovic. Stavolta la sfida consiste nel riuscire a centrare la traversa calciando il pallone da poco fuori area, rigorosamente a piedi scalzi. Il primo a partire è McKennie, il cui destro tuttavia finisce altissimo. A quel punto, mentre il texano si butta a terra e Vlahovic si copre il volto con le mani, Allegri si rivolge urlando alla telecamera, inorridito dal gesto tecnico del suo giocatore: "No no no! Non riprendere oh! Ma sei matto, ci arrestano!".

Allegri non si capacita…

Poi peraltro sbaglia anche lui, spedendo il pallone a centro porta, e infine Vlahovic, che calcia pure lui sopra la traversa. "Neanche questo riprendi!", esclama Max, mentre il serbo si giustifica: "Troppo leggera la palla". McKennie si rifà subito all'inizio del secondo giro, cogliendo la parte superiore della traversa: "Questo è buono, traversa", approva Allegri, che poi la centra anche lui in maniera piena – "questa vale doppio, perché è venuta in campo" – così come fa Vlahovic dopo: "Questa vale triplo mister!".

Al giro successivo sbagliano tutti e tre, mentre Allegri ammonisce a seguire le regole da lui medesimo fissate in quel momento: "Teso vale, eh, tirate teso di collo forte". McKennie e il toscano sbagliano ancora, Vlahovic centra in pieno la traversa e vince la sfida, mentre si sente la voce del super competitivo mister che ci tiene a precisare la classifica in cui, secondo i suoi criteri, pur a parità di centri lui è secondo e lo statunitense terzo.

Vlahovic esulta: è lui il vincitore della ’crossbar challenge’

"Perché non sono secondo?", gli chiede il povero Weston. Allora lui e Allegri spareggiano per la seconda piazza: Max vorrebbe che per lui valesse un palo pieno invece della traversa, ma alla fine è McKennie a centrare di nuovo la traversa ed esultare. Vlahovic intanto reclama un fantomatico premio: "Voglio solo mille dollari che abbiamo scommesso…". Il buon umore sicuramente non manca in casa Juve, questo è sicuro.