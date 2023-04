Allegri impazzisce contro l’Inter nel tunnel: “Siete delle m…”. Poi se la prende con la Juve Il tecnico della Juventus nel tunnel che porta agli spogliatoi è stato furioso nei confronti dei dirigenti dell’Inter, poi Allegri ha attaccato anche i suoi calciatori.

A cura di Alessio Morra

La Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia. Dopo il match perso con l'Inter il tecnico bianconero Max Allegri si è infuriato. In conferenza stampa il tecnico livornese ha mantenuto la calma, così come l‘intervista in tv. Ma in realtà rientrando negli spogliatoi Allegri era furioso e avrebbe detto parole fortissime ai dirigenti nerazzurri Marotta e Baccin. Oltre ad aver usato parole forti anche nei confronti dell'Inter stessa.

Per la Juve questo è un momento molto complicato. I bianconeri hanno perso le ultime tre partite di campionato, cosa che non accadeva dal 2011. Al termine di Juve-Napoli Allegri non si era rivolto con modi oxfordiani verso la panchina partenopea e verso Spalletti. Un video pubblicato sui social aveva evidenziato il comportamento del livornese che aveva detto in modo ironico: "Ammazza, avete vinto uno scudetto".

Massimiliano Allegri abbandona contrariato il campo durante Juventus–Napoli.

Dopo Inter-Juve di Coppa Italia sempre rientrando negli spogliatoi, come riferisce la Gazzetta dello Sport, Allegri nel sottopassaggio incrociando Dario Baccin, dirigente nerazzurro, con il quale ebbe anche uno screzio in occasione della semifinale di andata, ha avuto un forte alterco. E Allegri, come ha dichiarato chi era lì, se la sarebbe presa pure con Marotta, con il quale ha lavorato fianco a fianco per diverse stagione. A loro avrebbe detto: "Siete delle m…., ma tanto arrivate sesti".

Piuttosto arrabbiato è rientrato negli spogliatoi e lì si sarebbe rivolto ai suoi calciatori. Ai giocatori della Juventus Allegri avrebbe detto parole forti. Li ha rimproverati per la brutta partita che ha prodotto l'eliminazione in semifinale. Poi però dopo li avrebbe invitati a pensare all'Inter, che vuole sbattere fuori dalla Champions: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions".

Questo è un altro episodio che non farà altro che alimentare discussioni e polemiche nella storia delle partite tra Inter e Juventus. I nerazzurri grazie al gol di Dimarco sono riusciti a conquistare la finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo.