Allegri guarda oltre la sconfitta di Coppa Italia: “Nessun dramma, pensiamo a tornare in Champions”

Max Allegri analizza senza drammi la sconfitta con la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia: “C’è rabbia ma nessun dramma. Abbiamo una stagione intera davanti, pensiamo a ritornare in Champions League”
A cura di Alessio Pediglieri
Max Allegri fa spallucce di fronte alla sconfitta in Coppa Italia rimediata contro la Lazio: il Milan ha concluso anzitempo la propria avventura nel torneo ma per il tecnico rossonero non ci sono drammi da fare. Il pensiero resta positivo sulla prestazione e quanto visto all'Olimpico: "Chi vince ha sempre ragione, noi siamo stati poco lucidi nel momento in cui stavamo giocando meglio. Dispiace e c'è rabbia, ma il pensiero resta andare in Champions League".

Allegri non fa drammi: "Potevamo gestire meglio, ma sono contento dei giocatori"

Un Milan bello a metà: contro la Lazio ha mostrato anche sprazzi di buon gioco riuscendo a mettere l'avversario alle corde sullo 0-0, per poi però pagare dazio nei minuti finali nel modo peggiore, con l'eliminazione in Coppa Italia: "Rispetto a sabato loro hanno giocato un po' meglio, era una gara bloccata e la sensazione era che chi avesse segnato segnato avrebbe vinto" l'analisi di Allegri. "Potevano gestire meglio, anche se loro hanno difeso molto bene. Comunque sono contento: Jashari, Ricci ed Estupinian hanno giocato bene. Dispiace per la Coppa Italia dove volevamo provare ad andare fino in fondo".

Allegri guarda oltre: "Abbiamo una stagione davanti, pensiamo a tornare in Champions"

Senza drammi: "Chi vince ha sempre ragione" sottolinea Allegri nel post gara. "Sul gol potevamo difendere meglio perché non era una gara facile ma l'avevamo resa tale. Poi abbiamo sbagliato, regalato 4 palle facili e abbiamo preso gol. Ma non è un passo indietro, anche se siamo arrabbiati perché comunque c'è dispiacere. Ma adesso dobbiamo subito guardare in avanti e pensare al campionato perché abbiamo il Torino da affrontare e non sarà facile. Nessuna depressione, abbiamo ancora una stagione lunga davanti. Pensiamo adesso di ritornare in Champions League".

Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali

Allegri su Leao: "Si è messo a disposizione della squadra con e senza palla"

Tra i tanti giocatori sotto osservazione anche una volta Leao, su cui Allegri ha ancora cercato il ruolo nuovo da attaccante. Soddisfacendolo a metà: "Su Leao non mi lamento, si è mosso bene sia dentro sia fuori l'area anche questa sera. Quando non c'è lui però altri la devono occupare. Rafa si è messo però a disposizione della squadra. Così come tutti gli altri alla fine"

