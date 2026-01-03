Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan: “Non possiamo prendere questi rischi”. Con chi ce l’ha

Allegri è una furia nei secondi finali di Cagliari-Milan: l’allenatore rossonero ha rimproverato Saelemaekers e Füllkrug per la gestione del pallone negli attimi conclusivi del match contro i rossoblù.

Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan, dopo che Saelemaekers ha completato una diagonale con il tacco che ha costretto Maignan a un grande intervento per evitare che il pallone finisse in corner, mettendo così in evidenza un episodio di grande tensione sul finale della sfida. Il match, già deciso a livello di risultato, ha dato all'allenatore rossonero uno spunto importante su cui lavorare: la gestione dei minuti finali e la concentrazione nei dettagli dei suoi giocatori.

Il tecnico rossonero, visibilmente irritato in panchina, ha voluto spiegare il suo punto di vista nel post partita: "Füllkrug poco prima ha giocato al centro una palla, anziché verso l'esterno. Avrebbe chiuso la partita, non possiamo prendere questi rischi quando mancano 10 secondi".

Queste parole sottolineano come Allegri tenga molto alla disciplina tattica e alla capacità dei suoi giocatori di rispettare le scelte strategiche fino all’ultimo secondo. Per il mister livornese, la precisione negli ultimi momenti di gioco può fare la differenza tra una vittoria tranquilla e una situazione di pericolo evitabile.

Allegri è una furia nei secondi finali di Cagliari-Milan: cosa è successo

L’episodio ha anche un risvolto più ampio: Allegri continua a lavorare sulla crescita della squadra, focalizzandosi sui dettagli più minuti per migliorare la solidità complessiva del Milan. In un campionato dove ogni punto conta, la gestione di episodi come questo diventa fondamentale non solo per consolidare il quarto posto, ma anche per sognare traguardi più ambiziosi.

Il tecnico ha rimarcato come la strada per competere ad alti livelli passi anche da questi piccoli accorgimenti: l’attenzione alla posizione in campo, alla distribuzione dei palloni e alla concentrazione costante. Per Allegri, ogni minuto di gioco è un’opportunità di crescita: «Dobbiamo continuare a migliorare, perché il nostro obiettivo non può fermarsi al quarto posto», ha concluso. Con la stagione che entra nella fase cruciale, ogni dettaglio può trasformarsi in un vantaggio decisivo per puntare sempre più in alto.