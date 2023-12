Allegri è primo in classifica ma resta con i piedi per terra: “Non ho fatto nulla di straordinario” Massimiliano Allegri allontana la parola scudetto dopo la vittoria contro il Monza: “Non si può sdoganare la parola scudetto perché dobbiamo lavorare sui nostri limiti”

A cura di Ada Cotugno

Con un finale incredibile la Juventus si porta in vetta al campionato: sono serviti i minuti di recupero per vincere 2-1 contro il Monza, redivivo fino all'ultimo istante della partita con il gol del momentaneo pareggio arrivato al 92′. Ci ha pensato Gatti a regalare la vittoria ai bianconeri e il sorriso a Massimiliano Allegri, capolista a +1 sull'Inter.

Rispetto alla passata stagione la Vecchia Signora ha cambiato marcia, nonostante un gruppo che è rimasto pressoché uguale. Sognare il ritorno in Champions League non è impossibile, così come è sempre più concreta la possibilità di tornare a mettere le mani sul campionato. "Non ho fatto nulla di straordinario per questa squadra, il gruppo ora però è diventata una squadra", ha ammesso Allegri in conferenza.

L'allenatore tiene i piedi per terra e non si monta la testa dopo una vittoria fondamentale che gli regala la testa della classifica almeno per due notti: "La società ha fatto delle scelte giuste in estate puntando su alcuni calciatori". Tanti meriti quindi alla dirigenza, alle scelte di mercato azzeccate e a un ambiente che ha fatto il resto.

L'unità d'intenti tra Allegri e la società è palese ed è stata espressa anche da Giuntoli nel pre partita di DAZN. L'ultimo arrivato in casa Juve ha messo il sigillo sul futuro dell'allenatore: "Siamo molto contenti di Allegri, qualsiasi altra candidatura non avrà scampo. Per noi è un punto di riferimento e ce lo teniamo stretto". Nessuna panchina in bilico anzi, il rapporto sembra più saldo che mai.

Tutti giocano per lo stesso obiettivo, anche se quello dichiarato adesso è soltanto la Champions. Vietato accennare alla parola scudetto:"Non si può sdoganare la parola scudetto perché dobbiamo lavorare sui nostri limiti. Non dobbiamo accontentarci ma avere la voglia di migliorarsi perché vincere le partite in questo campionato non è mai facile e il Monza lo ha dimostrato. Squadra che gioca anche molto bene e a cui vanno fatti i complimenti".