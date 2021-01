L'infortunio capitato a Petagna (contusione al polpaccio sinistro) è una macchia sulla vittoria del Napoli contro la Fiorentina. L'ex attaccante di Atalanta e Spal è stato autore di un'ottima prestazione, impreziosita dai due assist che hanno portato ad altrettanti gol: il primo, in occasione del vantaggio di Insigne (tocco arretrato dopo aver ricevuto palla da Lozano); il secondo, quando ha servito a Demme la palla del raddoppio. Quali siano le condizioni della punta e se ce la farà a essere in campo contro la Juventus per la finale di Supercoppa italiana lo si capirà con maggiore certezza nelle prossime ore. Vederlo uscire dal campo zoppicando e con l'aiuto di un membro dello staff medico ha alimentato preoccupazioni rispetto a una situazione generale che finora ha fatto da zavorra ai partenopei.

Il Napoli non potrà disporre di Osimhen, ancora positivo al Covid. Ma anche in caso di superamento del contagio i tempi di recupero del nigeriano restano incerti. Mertens è rientrato per la prima contro la Fiorentina dopo l'infortunio alla caviglia e non è certo al top della forma. Petagna è finito ko nel pomeriggio di gloria con la Viola. Allo stato dei fatti, i partenopei si ritrovano con un attacco semi-spuntato in vista della sfida con i bianconeri.

C'è ancora una risorsa: Fernando Llorente che da calciatore finito ai margini del gruppo e in lista di sbarco adesso è diventato inamovibile. È lo stesso Gattuso a confermarlo nelle interviste del post partita quando fa il punto sul reparto offensivo e sui calciatori che avrà a disposizione.