La trattativa per la cessione di Achraf Hakimi va avanti. L'Inter, dalla fine della scorsa stagione, ha messo l'esterno marocchino in cima alla lista dei giocatori da sacrificare con una cessione per dare ossigeno al bilancio della società nerazzurra. Il PSG sembrava aver chiuso l'affare nonostante non avesse ancora raggiunto la cifra richiesta da Marotta per il giocatore: 75/80 milioni di euro. Ma nelle ultime settimane si è fatto avanti il Chelsea che si è inserito con prepotenza nella trattativa mettendo sul piatto due contropartite tecniche che potrebbero interessare molto all'Inter.

Una condizione che in questo momento mette i londinesi decisamente più avanti nella trattativa e che potrebbe anche vedere presto Hakimi al Chelsea a partire dalla prossima stagione. L'offerta del Chelsea fa gongolare l'Inter che però per arrivare alla chiusura dell'affare, vorrebbe che i campioni d'Europa in carica aumentassero la parte cash. Nel frattempo l'agente del giocatore ha confermato l'addio del giocatore ai nerazzurri: "Hakimi lascerà l'Inter – ha spiegato spiega a RadioColonia AM 550 – L'Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e lo ha già scelto. Hakimi è l'unico che può andare in varie squadre d'Europa".

L'offerta del Chelsea all'Inter per Hakimi: i dettagli

Il Chelsea ha già pronta l'offerta per l'Inter che, secondo quanto dichiarato da Sky, prevede soldi (da capire quale cifra, probabilmente 55/60 milioni) e una contropartita: tra i nomi in uscita dal club inglese che potrebbero interessare molto all’Inter e dunque rientrare nell’operazione è sempre Emerson Palmieri che piace tanto anche al nuovo tecnico, Simone Inzaghi, ma anche allo stesso Antonio Conte prima che lasciasse l'Inter.

Il Chelsea però potrebbe anche valutare di inserire nella trattativa un altro ex pupillo di Conte come Marcos Alonso, più ancora di Christensen, di cui si era parlato nei giorni scorsi nelle settimane successive alla vittoria della finale di Champions dei Blues. L'Inter sta comunque lavorando nell'ombra per cercare di trovare un sostituto del giocatore e uno dei nomi monitorati dalla società nerazzurra in questo momento in caso di cessione di Hakimi è quello di Denzel Dumfries del Psv. Un nome a sorpresa in attesa di capire davvero quale contropartita tecnica offrirà il Chelsea ai nerazzurri.