video suggerito

Alisha Lehmann stupita da ciò che ha notato alla Juve: “Scendendo dall’auto ero un po’ nervosa” Alisha Lehmann racconta le sue prime impressioni da giocatrice della Juventus Women. L’impatto col pubblico è stato a dir poco sorprendente: “Scendendo dall’automobile ero un po’ nervosa, ma adesso va tutto benissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alisha Lehmann è ufficialmente una nuova giocatrice delle Juventus Women. Il club bianconero le ha fatto firmare un contratto fino al 30 giugno 2027. Fidanzata con Douglas Luiz, nuovo centrocampista della squadra di Thiago Motta, l'attaccante svizzera è arrivata a Torino dall’Aston Villa e fin da subito il popolo juventino le ha fatto percepire un enorme entusiasmo per il suo arrivo. Al JMedical erano in tanti ad accoglierla e ad attenderla a caccia del primo autografo e selfie nel suo primo giorno alla Juventus.

Un clima di euforia che ha stupito la stessa Lehmann che attraverso un'intervista pubblicata dalla stessa Juventus, ha raccontato le sue primissime impressioni da calciatrice della squadra Women bianconera. "Sono felicissima, la Juve ha una grande storia, tant’è che devo essere onesta – ha spiegato – quando ho svolto le visite mediche, ho visto tanti tifosi al J|Medical, scendendo dall’automobile ero un po’ nervosa, ma adesso va tutto benissimo". Insomma, non era abituata a vivere subito così tanta passione da parte dei tifosi.

Alisha Lehmann è un esterno d’attacco reduce da una stagione condita da 17 presenze e tre gol. Un'annata anche in parte limitata dagli infortuni che però non ha negato alla svizzera di mettersi in mostra e farsi apprezzare per le sue caratteristiche in campo. La Lehmann ha 25 anni e ha iniziato a giocare quando ne aveva soltanto nove nel Konolfingen, per poi passare allo Young Boys con cui nel 2016 ha fatto l’esordio nella Serie A femminile svizzera. Poi il passaggio in Inghilterra, dove con la maglie di West Ham, Everton, Birmingham e Aston Villa.

Leggi anche Di Gregorio ufficialmente alla Juventus fa felice anche l'Inter: la cifra incassata dai nerazzurri

Alla Juventus con il fidanzato Douglas Luiz: "Un sogno"

Qui ha disputato le ultime tre stagioni come attaccante esterno. "La mia carriera si è sempre sviluppata in Inghilterra, e ho imparato moltissimo in questi anni – ha spiegato ancora nella sua prima intervista -. Sono arrivata lì che ero una ragazzina, ora sono più matura: in questi anni ho imparato a capire i momenti della partita, e credo di poter portare quello che ho imparato in questa esperienza alla Juve". Alla Juve con Douglas Luiz: "Un sogno essere qui con lui, abbiamo spesso giocato in città differenti, e quindi poter vivere queste grandi avventure nello stesso posto è qualcosa di meraviglioso"