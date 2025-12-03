Alexander-Arnold viene deriso in Spagna: “Ha l’espressione di un coniglio abbagliato dai fari”

La prima stagione di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid non è cominciata con i migliori auspici, complici anche le difficoltà che Xabi Alonso sta trovando in panchina: la squadra non è dalla sua parte e ne risentono anche i grandi interpreti come l'inglese che fin qui non ha spiccato. Sperava di avere lo stesso impatto del suo connazionale Jude Bellingham, ma a poche settimane dal giro di boa del campionato i commenti di lui non sono molto positivi: la stampa spagnola non lo ha mai amato e in campo non ha saputo dare le certezze che prima regalava con il Liverpool.

Alexander-Arnold riempito di critiche

Non sono esattamente i mesi che si aspettava e anche i tifosi del Real Madrid sono piuttosto delusi dal suo arrivo. Alexander-Arnold non ha mai segnato o servito assist nelle partite giocate fin qui in Liga e Champions League, una situazione piuttosto strana dato che al Liverpool era solito mettere lo zampino in molte partite. L'infortunio alla coscia gli ha fatto saltare diverse gare e per questo Xabi Alonso ha avuto modo di provare Dani Carvajal e Federico Valverde in difesa all'inizio del campionato, alzando il livello della concorrenza.

Alexander–Arnold sta trovando grandi difficoltà al Real Madrid

La stampa non ha perdonato all'inglese questa flessione, difficile da pronosticare rispetto ai tempi della Premier League. Marca lo ha praticamente deriso: "Ora che Trent è qui sembra un giocatore inesperto e inconsistente, con l'espressione di un coniglio abbagliato dai fari. La sua qualità sui calci piazzati è mascherata dal suo piede destro, ma nel gioco aperto è inesistente". Una sentenza pesante per il terzino che sta affrontando mesi molto complessi: le difficoltà non sono soltanto sue ma di tutto il Real Madrid che dopo l'addio di Ancelotti non ha ancora trovato la sua identità.