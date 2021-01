C'è grande incertezza intorno alla disputa del big match tra Milan e Juventus di questa sera a causa delle positività di Alex Sandro e Juan Cuadrado emerse nelle scorse 48 ore in casa bianconera. Ieri sera il Corriere di Torino aveva presentato la possibilità di un intervento da parte dell’Asl del capoluogo piemontese per bloccare la trasferta dei bianconeri a San Siro ma subito dopo sono arrivate le parole da parte dell'assessore regionale all’emergenza Covid-19 del Piemonte, Matteo Marnati, che aveva smentito l’ipotesi: "Al 99,99% Milan-Juventus si disputerà. In questo momento non c’è un’emergenza tale da far intervenire l’Asl. Non c’è nessuna gravità. Non saremo noi a bloccare la partita".

Nelle prossime ore arriveranno i risultati dei nuovi tamponi effettuati sul gruppo squadra della Vecchia Signora e solo allora l’autorità sanitaria deciderà se è il caso di intervenire nel caso in cui dovessero emergere nuovi casi. In questo momento, secondo quanto riportato da Repubblica, non si può parlare di un focolaio e lo ha spiegato Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, al quotidiano fondato da Scalfari: "In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi".

Sempre secondo il direttore Testi, le due positività non sono da ricondurre al "gruppo squadra" bianconero perché quella di Cuadrado non è collegata ad Alex Sandro, che era stato controllato lunedì al di fuori del protocollo dopo aver presentato alcuni sintomi: per questo si ipotizza che i due calciatori possano aver contratto il Covid-19 in ambito familiare e non durante gli allenamenti. L'esito del nuovo giro di tamponi sarà determinante per accertare questa e altre ipotesi. I risultati dovrebbero arrivare intorno all'ora di pranzo.