La Juventus attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore brasiliano che nella serata di ieri è sceso in campo da titolare nella partita di Serie A vinta contro l'Udinese, ha contratto il Coronavirus stando all'esito dell'ultima tornata di tamponi effettuata in casa bianconera. L'ex Porto è prontamente finito in isolamento, mentre ora nel quartier generale della Vecchia Signora sono scattati i protocolli per proseguire negli allenamenti in vista del match di mercoledì 6 gennaio in casa del Milan.

Questo il comunicato diramato dalla Juventus, sulla positività al Covid di Alex Sandro: "Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

Una tegola dunque per Pirlo che sembrava intenzionato a fare affidamento sul brasiliano in vista del big match dell'Epifania contro il Milan. Il laterale era rimasto in campo per ben 83′ nel match disputato e vinto ieri contro l'Udinese. Una defezione pesante in considerazione delle tante partite che attendono la Vecchia Signora, compresa la Supercoppa contro il Napoli in programma il 20 gennaio.

Subito dopo la gara contro i friulani Alex Sandro ha accusato quelli che sono stati definiti come lievi sintomi, spingendo la società ad effettuare i controlli del caso. Ora per lui isolamento, mentre la speranza del tecnico bianconero è che non arrivino ulteriori brutte notizie legate magari ad ulteriori positività che renderebbe complicata la trasferta milanese. Per il gruppo-squadra della Juventus è già scattato il protocollo, per garantire gli allenamenti.