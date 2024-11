Al rigore di Gyokeres in TV appare l’inspiegabile: i cartelloni pubblicitari mandano in tilt i tifosi

video suggerito

In occasione di Sporting Lisbona-Manchester City di Champions League al momento del penalty del 4-1 da parte di Gyokeres, sugli schermi delle TV che stavano trasmettendo in diretta il match è apparso un fatto inspiegabile: due pubblicità diverse nello stesso istante, dietro la porta di Ederson. Tifosi in tilt, ma la risposta è nascosta nell'intelligenza artificiale.

Alessio Pediglieri

La nuova Champions League a girone unico per la prima fase, sta entrando nel vivo. Si è concluso il quarto turno e aggiornata la mega classifica a 36 squadre, in un format che sta riscuotendo consensi e successo da parte del pubblico e degli sponsor. Ma mentre l'Uefa festeggia incassi da record, diversi telespettatori – in occasione di Sporting-Manchester City – non hanno potuto credere a quanto stessero assistendo: sul secondo rigore di Gyokeres è accaduto un fatto razionalmente inspiegabile con due pubblicità differenti dietro la porta di Ederson nello stesso istante.

Il rigore di Gyokeres e il "mistero" della doppia pubblicità

Sotto osservazione di molti telespettatori è finita la vittoria dello Sporting Lisbona sul Manchester City per 4-1 con i portoghesi che hanno maltrattato gli uomini di Guardiola in Champions costringendoli ad una brutta figuraccia. Un momento in particolare ha catalizzato i più attenti che hanno notato qualcosa di "impossibile" al momento del secondo rigore battuto da Gyokeres verso la fine del match: dalle inquadrature dall'alto e in presa diretta dietro la porta di Ederson comparivano i cartelloni luminosi a bordo campo con uno sponsor preciso, della Qatar Airways. Poi, al momento del replay del gol del 4-1 la "magia": alle spalle del portiere del City un'altra pubblicità, della FedEx. Diversi telespettatori hanno portato questa "anomalia" inspiegabile sul web e per molti è scattata la tesi del complotto: una manipolazione dell'evento a loro insaputa.

Sicuramente a prima vista si è trattato di un fatto inspiegabile e assurdo, razionalmente impossibile. Da anni oramai, a bordo campo i cartelli elettronici cambiano le scritte ad ogni intervallo di secondi prestabilito, ma vedere in diretta una sovrapposizione dello stesso istante con chiare differenze ha portato al tilt, ad una sorta di "glitch" per diversi telespettatori, tanto più con l'orario che indicava in entrambi i casi le 21:38.

L'intelligenza artificiale ha creato l'assurdo episodio

La spiegazione a questo fenomeno apparentemente inspiegabile è data dall'utilizzo in tempo reale di una sofisticata tecnologia applicata alle immagini TV utilizzando l'Intelligenza Artificiale. A spiegare il fenomeno è stata la stessa UEFA che ha implementato nelle partite considerate a maggior appeal di pubblico televisivo, con la sostituzione virtuale del tabellone che è in campo, attraverso il sistema denominato "VBR": si sostituisce la pubblicità visualizzata sui pannelli LED degli stadi in altri prodotti, debitamente direzionati su altre pubblicità e messaggi alternativi sugli schermi di casa, durante la copertura televisiva dell'evento. Lo stesso "trucco" tecnologico era già stato utilizzato anche durante Euro 2024. In questo modo, l'Uefa si permette di vendere due volte lo stesso spazio pubblicitario con un aumento impressionante dei ricavi: una prima entrata con le scritte visibili allo stadio e un'altra (ancor maggiore) derivante dalle pubblicità visibili sugli schermi che trasmettono in tutto il mondo la partita.