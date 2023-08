Al Hilal-Al Nassr finale di Arab Cup, dove vederla in TV e streaming: canale e orario della partita Al Hilal-Al Nassr è la finale della Champions League araba. La partita si disputerà alle ore 17 di sabato 12 agosto. Il match andrà in onda anche in chiaro in TV in Italia.

A cura di Alessio Morra

In questo fine settimana prende il via la Saudi Pro League, il campionato dell'Arabia Saudita. Ma in questo sabato due delle squadre principali e cioè l'Al Hilal e l'Al Nassr si affrontano nella finale della Champions League al Prince Sultan Abdul Aziz Stadium di Abha. La finale è di lusso. Perché in campo scenderanno due squadre fenomenali che in campo presenteranno campioni di altissimo livello.

Milinkovic-Savic e Koulibaly da una parte, Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic dall'altra. Campioni veri disputeranno la finale della Champions League araba oggi pomeriggio. La partita tra l'Al Hilal e l'Al Nassr si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro tramite Sportitalia.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Nassr: Koulibaly e Milinkovic-Savic proveranno a vincere il loro primo trofeo arabo e lo contenderanno all'Al Nassr di Ronaldo e Mané. Queste le possibili formazioni.

Partita: Al Hilal-Al Nassr

Quando: sabato 12 agosto 2023

Orario: 20:30

Dove: Prince Sultan Abdul Aziz Stadium, Abha

Diretta TV: Sportitalia

Diretta streaming: App Sportialia

Competizione: Champions League araba, Finale

Dove vedere Al Hilal-Al Nassr in diretta TV

Alle ore 17 al Prince Sultan Abdul Aziz Stadium di Abha scenderanno in campo per la finale della Champions League araba l'Al Hilal e l'Al Nassr. La partita si potrà seguire in diretta tv in italiano su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestra. Anche Sportitalia, così come La7, ha acquistato i diritti del campionato, ma questa partita è in esclusiva su questa emittente.

Al Hilal-Al Nassr dove vederla in streaming

La finale della Champions League araba si potrà seguire anche in diretta streaming, per farlo naturalmente non sarà necessaria una TV ma basterà scaricare l'APP di Sportitalia.

Champions League araba, Al Hilal-Al Nassr, le formazioni ufficiali

Al Hilal (4-2-3-1): Al Muaiof; Abdulhamid, Koulibaly, Al Boleahi, S. Al Dawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves; Carrillo, Malcon, Al-Dawsari; Michael.

Al Nassr (4-2-3-1): Alaqidi; Al Ghannam, Lajami, Madu, Telles; Fofana, Brozovic; Talisca, Al Ghannam, Mané; Ronaldo.