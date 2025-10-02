Al Bologna non basta Orsolini, 1-1 con il Friburgo: rossoblu ancora senza vittorie in Europa League

Bologna e Friburgo pareggiano 1-1 nella partita della 2ª giornata della fase a campionato di Europa League. A segno Orsolini e Junior Adamu. Italiano ha un punto dopo due giornate.

Bologna e Friburgo chiudono in parità la partita del Dall'Ara valida per la seconda giornata della fase a campionato dell'Europa League. Un gol per tempo nell'1-1 che è un risultato giusto. Il Bologna chiaramente voleva vincere, giocava in casa ed era passata in vantaggio con un gol di Orsolini. Ma i tedeschi dopo il gol del pari, giunto su rigore, hanno avuto un paio di occasioni per il sorpasso.

Orsolini segna nel primo tempo

Il Bologna e il Friburgo hanno un'impostazione molto simile. Ciò significa che lo spettacolo non è stato quello più pregiato, perché i due allenatori hanno trovato uno specchio davanti. I tedeschi hanno provato a fare la partita sempre, ma di chance nel primo tempo ne hanno avuta solo una, sugli sviluppi di un corner, quando Castro è stato decisivo salvando sulla linea un colpo di testa di Manzambi, svizzero di 19 anni.

Il Bologna nel primo tempo tira solo due volte in porta. La prima ci prova Castro, la seconda è il gol che sblocca la partita. Atubolu, che è un buonissimo portiere, commette una papera notevole non trattenendo un tiro tutt'altro che irresistibile. Orsolini è un falco. Gol, 1-0.

Pareggia Junior Adamu su rigore

Nella ripresa il Friburgo si ripresenta senza Grifo e vive un paio di minuti incredibili, forcing assurdo e rigore guadagnato al 56′. Skorupski viene ammonito per proteste. Ma la decisione è corretta. Junior Adamu lo spiazza, è 1-1. Il Friburgo vive un impeto dopo il gol del pari ed ha due occasioni nell'arco di pochi secondi, ma Skorupski effettua due parate straordinarie. Italiano cambia, sfrutta tutte le cinque sostituzioni, mandando in campo Dallinga, Bernardeschi e Rowe, tra gli altri, ma nessuno di loro trova lo spunto vincente. Finisce 1-1. Un risultato che di positivo ha solo il punto, perché muovere la classifica per il Bologna è importante.