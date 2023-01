Aguero incarna il pensiero dell’Argentina e affonda Ibrahimovic: “Non c’era nemmeno ai Mondiali” Dopo le dichiarazioni pesanti di Ibrahimovic sull’Argentina, è arrivata la risposta del kun Aguero che ha tirato in ballo anche il passato.

A cura di Marco Beltrami

Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi ha sganciato la bomba, ed ecco servita la risposta. Le parole dello svedese sul comportamento dell'Argentina agli ultimi Mondiali hanno scatenato la reazione di diretti interessati. A rompere il silenzio ci ha pensato Sergio Aguero, che ha comunque avuto un ruolo importante nel trionfo dell'Albiceleste accompagnando la squadra di Scaloni in occasione di Qatar 2022. L'ex bomber che è stato il compagno di squadra di Messi alla vigilia della finale contro la Francia scatenandosi nei festeggiamenti, non si è certo trattenuto.

Qual è stato l'oggetto della discussione? Pur riconoscendo i meriti del suo ex compagno ai tempi del Barcellona Messi, Ibrahimovic ha sottolineato il comportamento non corretto dei campioni del mondo. Dito puntato contro le esultanze eccessive dei giocatori dell'Argentina, con riferimento a quanto accaduto dopo la vittoria sull'Olanda e dopo il trionfo iridato. A France Inter, Ibra ha rivelato di non essere preoccupato per il mancato trionfo di Mbappé, ma "per gli altri giocatori in Argentina, perché non vinceranno altro. Messi ha vinto tutto e sarà ricordato, ma il resto si è comportato male e che non può essere rispettato. Lo dico da professionista di alto livello. Per me è segno che hanno vinto una volta, ma non lo rifaranno perché non si vince così".

Stuzzicato sull'argomento in occasione di una delle sue dirette Twitch, il Kun non ha certo usato parole tenere. L'ex attaccante argentino ha ricordato quanto accadeva quando i due si ritrovavano avversari in quel di Manchester, con Aguero al City e Ibrahimovic allo United. A detta del sudamericano, lo svedese non si comportò proprio in maniera esemplare durante uno dei tanti derby: "Ricordo che abbiamo giocato contro lo United, con il Manchester City. Ero in panchina. E anche tu ti scatenavi. Dire che ‘si sono comportati male', penso che tu sia il meno appropriato per parlare".

In modo lapidario poi, Sergio Aguero ha voluto riservare anche una stoccata finale a Ibrahimovic sottolineando la sua assenza in quel Mondiale vinto dall'Argentina. In pratica secondo il Kun, il giocatore del Milan non ha titolo per parlare dell'argomento: "Penso che prima di preoccuparti dell'Argentina, potresti preoccuparti del tuo Paese, dei tuoi giocatori, che non sono nemmeno negli ultimi Mondiali". Un botta e risposta al vetriolo.