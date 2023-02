Aggredito durante la diretta streaming: tremendo fuori programma per un tifoso dopo Braga-Fiorentina Dopo la partita di Conference League tra Braga e Fiorentina, terribile disavventura per un tifoso viola in collegamento su Twitch.

A cura di Marco Beltrami

Serata da incorniciare in Conference League per la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano protagonista di un andamento altalenante in campionato si è riscattata calando un perentorio poker sul campo del Braga che mette assolutamente in discesa il discorso qualificazione. Tra i tifosi viola che hanno seguito la squadra in trasferta, c'è stato però chi ha vissuto una serata difficile a causa di un brutto episodio avvenuto dopo la partita. E tutto è stato immortalato durante una diretta streaming.

Dopo il fischio finale di Braga-Fiorentina, classico appuntamento per commentare il match sul canale Passione Fiorentina sulla piattaforma Twitch. Mentre i padroni di casa sono alle prese con le riflessioni sulla sfida succede qualcosa ad uno dei "presenti", ovvero il tifoso Filippo Ferroni in collegamento direttamente dal Portogallo, dove si è recato per seguire la partita. Ad un certo punto nel riquadro del sostenitore viola in trasferta, s'inizia a vedere movimento e confusione e cala il gelo.

Dopo qualche secondo Ferroni torna sullo schermo senza felpa della Fiorentina e con delle macchie rosse sul volto e sul collo, visibilmente stravolto. Quando gli chiedono cosa sia successo, ecco la rivelazione: il ragazzo è stato aggredito e derubato in diretta: "M’hanno letteralmente aggredito. Vado verso l’albergo, forse è meglio. Mi spiace perché è successo in diretta".

@passione.fiorentina 👊Aggredito e derubato nel pieno centro di Braga un tifoso della Fiorentina in diretta 😕 ♬ suono originale – Passione Fiorentina

Superato lo shock del momento il tifoso della Fiorentina, che nel frattempo ha provato a mettersi al sicuro per evitare eventuali ritorni dei facinorosi ha spiegato quanto accaduto: "Sono arrivati due, in*azzati neri come delle bestie. La cosa che fa in*azzare è che la polizia sta dove gli pare, prima è passato un poliziotto… sono venuti ad aggredire due. Ci son cascato, fortunatamente non mi hanno causato nulla, cioè il telefono… mi hanno rubato sciarpa e felpa, quelle purtroppo…sono andate. Sono arrivati questi due a caso, con la felpa nera tipo ultrà del Braga penso. Io non lo so eh.. però clamoroso.. veramente clamoroso".

Fortunatamente per lui nessuna conseguenza fisica, a parte il grande spavento: "Soldi non l’ho nemmeno portati, li ho lasciati nella borsa della mia mamma, così ce li ha lei. Li ho visti, erano due giovani, non so che dirvi. Vi racconto un retroscena: dispiace per la sciarpa, che era storica del collettivo. Sto bene, a parte due cazzotti".