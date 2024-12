video suggerito

Adriano sorpreso da un videomessaggio del padre morto: fiumi di lacrime nella sua partita d’addio Adriano sorpreso da un videomessaggio del padre morto creato con l’intelligenza artificiale: emozioni e lacrime nella partita d’addio dell’Imperatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adriano ha salutato ufficialmente il calcio allo stadio Maracanã nella partita d'addio chiamata "A Última Batalha do Imperador", in cui sono scesi in campo Flamengo e "Amigos da Itália". Il momento più emozionante, però, si è verificato nel secondo tempo, quando la voce di Almir Ribeiro, padre dell'Imperatore morto a causa di un malore improvviso, è stata ricreata utilizzando l'intelligenza artificiale ed è risuonata per tutti l'imponente impianto di Rio de Janeiro.

Il messaggio all'ex centravanti dell'Inter e della nazionale brasiliano è molto emozionante e Adriano è scoppiato in lacrime sul terreno di gioco: "Ci sono stati tanti bei momenti, figlio mio. Ti ho sempre detto di non mollare: puoi fare di più, puoi farcela, e guarda cosa è successo. Guarda che bella festa! È tutto per te. Non meriti niente di meno di questo. Tutti ti vogliono bene, non solo per il giocatore che eri, ma per la persona che sei: un ragazzo umano e sincero. Una persona vera. Sono molto orgoglioso e, ovviamente, non potevo fare a meno di essere qui, nell'ultima battaglia dell'Imperatore".

In quel momento la madre è entrata in campo e ha portato la maglia del Flamengo: "Ti chiedo di indossare questa maglia e di concludere la tua carriera qui al Maracanã, davanti ai tuoi tifosi e al club che ami. Puoi farlo? Papà ti ama moltissimo e faccio ancora il tifo per te. Ora torna al Mengão e fai per me quello che già sai".

Leggi anche Il figlio di Elia è morto improvvisamente a 5 anni: tragedia prima della partita di Champions

Naturalmente Adriano ha indossato la maglia del club Rubronegro e ha salutato i presenti con un giro di campo emozionante e ricevendo una calorosa ovazione prima della ripresa della partita.

La morte del padre di Adriano e le difficoltà del giocatore

Il 4 agosto 2004 Adriano riceve la triste notizia: Almir Leite Ribeiro, che all'epoca aveva 44 anni, fu trovato morto in un appartamento a Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e la causa è stata individuata in un malore improvviso avvenuto nel pomeriggio.

Il calciatore brasiliano, che all'epoca aveva 24 anni ed era all'apice della sua carriera, ha subito un forte shock dalla perdita del padre e da quel momento le cose cambiarono drasticamente.

La festa di Adriano e il gol del figlio Adrianinho

Alla festa hanno partecipato grandi nomi del calcio, come Romário, Ronaldo, Zico e Dida , che si sono riuniti per celebrare la carriera di Adriano: la partita si è conclusa con la vittoria per 4-3 del Flamengo e Adriano ha segnato un gol per ciascuna squadra. L'ultima apparizione ufficiale dell'Imperatore in campo era datata 2016, quando giocava per il Miami United contro il Las Vegas City.

Il primo gol della squadra "Amigos da Itália" è stato segnato da Adrianinho, figlio di Adriano.