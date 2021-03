L'ex dirigente del Milan Adriano Galliani è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele ed è tornato a casa dopo aver trascorso due settimane in ospedale a causa del Covid. Lo stesso Galliani ha dato la notizia con un post sul suo profilo Facebook.

Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All'interno c'è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici del San Raffaele.

Galliani è stato ricoverato due settimane per Covid

Adriano Galliani circa un mese fa aveva contratto il Covid, gli era stato consigliato considerate le sue condizioni di rimanere in isolamento domiciliare, poi c'è stato un leggero peggioramento delle condizioni di salute e il medico curante del dirigente del Monza gli aveva consigliato il ricovero in ospedale, a scopo precauzionale. Galliani è rimasto al San Raffaele per due settimane e ora è finalmente tornato a casa. E dalla sua abitazione Galliani ha ringraziato tutti coloro che lo hanno curato nell'ospedale milanese e ha tenuto a ricordare l'alta qualità del reparto.

Galliani ora avrà modo di seguire, seppur ancora a distanza, il suo Monza che punta alla promozione in Serie A, ma che è reduce invece da un pesante passo falso interno (1-4 con il Venezia) che è costato caro, perché i brianzoli hanno perso così il secondo posto in classifica. Uomo di calcio da oltre quarant'anni, ha vissuto da protagonista la lunga epopea del Milan di Berlusconi, il senator Galliani potrà dare i giusti consigli al tecnico Brocchi che sogna il ritorno in Serie A dalla porta principale. Il Monza ha grandi ambizioni e in squadra ha giocatori importanti come Balotelli e Boateng.