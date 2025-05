video suggerito

Adopo racconta la notte movimentata del Cagliari in albergo a Napoli: "Succede ogni volta qua" Adopo racconta la notte movimentata del Cagliari in albergo a Napoli: cosa hanno fatto i tifosi azzurri sotto l'hotel per infastidire il riposo della squadra sarda.

A cura di Vito Lamorte

Il Cagliari è l'ultimo ostacolo per il Napoli prima dello Scudetto numero 4 della sua storia. C'è grande attesa per la partita e la notte prima del match del Maradona i tifosi azzurri si sono fatti sentire con quasi 500 motorini, petardi e fuochi d'artificio per infastidire il riposo della squadra sarda. A raccontare cos'è accaduto la scorsa notte è stato Michel Adopo ai microfoni di DAZN: "C'era un bel casino ma sono abituato perché succede ogni volta che veniamo qua. All'inizio dava un po' fastidio ma poi abbiamo dormito bene tutti".

Anche Davide Nicola, allenatore dei rossoblù, ha parlato di quello che è successo davanti all'hotel che ha ospitato il Cagliari nel capoluogo campano: "Fa parte del gioco, credo che sia anche la parte bella dell'essere avversari. C'è questo tipo di clima per dare fastidio o per indirizzare e far sentire la presenza. Ovviamente i supporter tifano sempre per la squadra e noi lo sappiamo bene".

Cosa hanno fatto i tifosi del Napoli sotto all'hotel del Cagliari

I tifosi del Napoli hanno provato ad infastidire il riposo del Cagliari la notte prima della partita che può valere lo Scudetto per la squadra di Antonio Conte: circa 400 motorini, petardi e fuochi d'artificio hanno tenuto ‘compagnia' i ragazzi di Davide Nicola.

Con botti, torce e fuochi pirotecnici i supporter partenopei hanno circondato l'hotel dove alloggiava la squadra sarda e hanno urlato squarciagola per non permettere alla squadra rossoblù che scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona nella partita che deciderà il campionato.

In questo modo i tifosi del Napoli hanno cercato di disturbare il riposo della squadra rossoblù in vista di una gara che potrà finire presto nella storia del club azzurro: una grandissima partecipazione già 24 ore prima per cercare di dare un piccolo apporto al probabile trionfo della squadra di Conte.