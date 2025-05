La notte insonne dei tifosi del Napoli prima del Cagliari: impressionante fiumana di motorini

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Notte insonne o quasi per i giocatori del Cagliari Calcio, e per i residenti della zona: un corteo di circa 400 motorini ha "sfilato" suonando il clacson, lanciando petardi e accendendo fumogeni nei pressi dell'hotel Esedra di Fuorigrotta, a Napoli, dove alloggia la squadra sarda in attesa del match scudetto di questa sera contro i padroni di casa.

Un caos frutto, con ogni probabilità, dell'intenzione di disturbare i calciatori cagliaritani nel cuore della notte, alla vigilia del match in programma questa sera alle 20.45 nell'impianto di Fuorigrotta. Corteo che comunque è stato "ordinato": una formazione compatta di circa 400 mezzi che hanno percorso via Guglielmo Marconi passando nel piazzale antistante il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona e da lì l'ingresso dell'albergo, che si trova proprio a poca distanza dallo stadio, per poi dare via al lancio di fumogeni e petardi, oltre a cori da curva.

Difficile pensare ad una "coincidenza" di luoghi ed orari: in città, infatti, il clima è quasi surreale. Pochissime le bandiere ai balconi, ancor meno gli striscioni. Letteralmente "abolito" il quattro su quei pochi vessilli che sono stati esposti. Diversamente da due anni fa, quando la città era in festa già da febbraio, dopo un vantaggio accumulato dagli Azzurri di Spalletti che superò i 20 punti.