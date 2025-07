Adil Rami distrugge Lamine Yamal: “Feste, diamanti, pantaloni abbassati. Umanamente dico: vaffa…o”

Lamine Yamal è diventato in poco tempo uno dei più grandi calciatori al mondo. A soli 18 anni è già considerato il perno della nuova generazione di fenomeni pronti a far impazzire i tifosi nel corso dei prossimi anni. Il rinnovo milionario, la 10 del Barcellona e l'incredibile talento dello spagnolo fanno di Yamal un giocatore unico che però ultimamente è finito nell'occhio del ciclone. La festa per celebrare la sua maggiore età in cui per l'animazione ha ingaggiato alcune persone affette da nanismo ha scatenato polemiche infinite e una pioggia di critiche sul giocatore.

Nel frattempo però anche un ex del calcio mondiale come Adil Rami si è scagliato contro Yamal. Il campione di Russia 2018 durante una diretta sul suo canale Twitch ha confessato di "non sopportare più" la stella del Barcellona. L'ex difensore francese non ha usato mezzi termini per denunciare il comportamento di Yamal che per lui è assolutamente inaudito. Rami si è spinto addirittura oltre fino a insultarlo. "Sono due mesi che, umanamente parlando, non lo sopporto più".

Yamal prima di festeggiare i suoi 18 anni.

L'ex difensore del Marsiglia e del Siviglia, con un passato anche al Milan, si è detto stanco dell'atteggiamento della stella del Barcellona. "Non me ne frega un ca**o di quelli che non sono contenti di ciò che dico, tipo i tifosi del Barcellona, i tifosi di Lamine Yamal… Non me ne frega un ca** – aggiunge ancora – Calcisticamente niente da dire, è una stella, vincerà sicuramente Palloni d'Oro, Coppe dei Campioni e tutto quello che volete. Ma umanamente parlando, fan**lo" dice Adil Rami alla telecamera. Ciò che ha fatto saltare letteralmente i nervi a Rami è stato l'atteggiamento mostrato nei confronti di un campione come Cristiano Ronaldo.

Le critiche di Rami contro Yamal che vanno oltre il calcio

"Il modo in cui gli ha stretto la mano mi ha fatto inca**are. È iniziato lì. Avendo fatto dei video dietro dove parlava di lui, non mi è piaciuto – ha spiegato il francese che poi è andato oltre il calcio criticando la sua vita notturna, le scelte in termini di moda e le presunte relazione sentimentali -. Va in giro con i pantaloncini abbassati, indossando enormi gioielli, comportandosi già come una superstar. Quello stile ha una storia, sai almeno cosa rappresenta?".

Rami poi conclude: "Ora fa feste, sta già facendo notizia. Aspetta un attimo, porca pu**ana. Si è preso la maglia numero 10, indossando enormi diamanti come se fosse a Hollywood, pensa di essere americano. È frustrante e fastidioso, una rottura di co**ni". Chiaramente sono state tantissime le critiche piovute su Rami specie per la terminologia forte usata per giudicare il giova attaccante del Barcellona.

La story di Rami sui social.

Rami sui social poi chiarisce il suo ragionamento su Yamal

Rami è stato costretto a tornare sull'argomento dopo aver visto la reazione di media e tifosi alle sue parole. Sul suo account social di Instagram l'ex difensore in queste ore ha pubblicato un post:

"Ho scoperto di essere nel bel mezzo di una brutta situazione. Quindi, chiarisco, perché è stato chiaramente frainteso: non mi riferivo al calciatore Lamine Yamal, né al suo talento (che è enorme, niente da dire al riguardo), ma ad alcuni atteggiamenti recenti che, a mio parere, lasciano presagire un futuro un po' incerto se le cose continuano così".

Rami poi aggiunge ancora: "Ovviamente era una metafora (certamente goffa) e non un insulto a sua madre o alla sua famiglia. Spero comunque che riesca a schiarirsi le idee perché ha il potenziale per lasciare il segno nella sua epoca…".