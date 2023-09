Adani legge un elenco, sono i calciatori bruciati da Allegri alla Juve: “Ora ditemi chi ha ragione” Alla Bobo TV Daniele Adani ha messo nel suo mirino la Juventus, dopo la debacle con il Sassuolo, e in particolare il suo allenatore Massimiliano Allegri.

A cura di Alessio Morra

La sconfitta contro il Sassuolo è stata la prima di questa stagione per la Juventus. Un ko fragoroso. La Juve ha perso 4-2 e ha pagato a caro prezzo alcuni errori individuali, del portiere Szczesny e del difensore Gatti che ha realizzato, ahi lui, un autogol clamoroso. Ma nonostante ciò sul banco degli imputati è finito nuovamente Max Allegri, criticato pesantemente anche da Adani e Cassano alla Bobo Tv.

Su Twitch, alla Bobo TV, il lunedì si commenta sempre il turno di Serie A. Gli argomenti caldi dell'ultimo appuntamento sono stati tre: le difficoltà del Napoli campione d'Italia, che sembra lontano miglia e miglia da quello dell'anno scorso, il filotto di vittorie dell'Inter, che è sempre a punteggio pieno, e il ko della Juventus, che dopo un buon avvio di campionato pareva pronta già a duellare con i nerazzurri, nonostante il tecnico livornese sostenesse che la sua squadra fosse la quarta forza del campionato.

Daniele Adani si è espresso sulla Juventus e non è stato tenero in particolare con Allegri, che ha messo sullo stesso piano di Simone Inzaghi – un paragone effettuato sul baso del loro percorso, perché hanno iniziato nello stesso momento (estate 2021 ndr.) "L'Inter probabilmente è più avanti della Juventus per rosa e consapevolezza. Due anni fa arrivavano Inzaghi e Allegri, mentre l'Inter prendeva giocatori a zero la Juve pagava tanto. E Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A".

L'ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina ha puntato il dito sul tecnico che non è riuscito, a suo dire, in questi anni a valorizzare i suoi calciatori, prima facendo un paragone sempre con l'Inter: "Perché la Juve depotenzia i suoi giocatori? Volete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique. La Juve ha pagato 50 milioni Bremer convocato dal Brasile, l'Inter ha preso Darmian e Acerbi a 0. E questa squadra non dovrebbe essere in corsa per lo Scudetto?".

E poi Adani ha elencato i nomi di calciatori di alto livello, che sono andati via negli ultimi due anni perché non ha trovato il feeling (tecnico) con Allegri: "Se la Juventus lavora bene allora spiegatemi come mai giocatori come Paredes, che è campione del mondo è stato cacciato come uno degli ultimi pellegrini, come anche Di Maria non è stato preso in considerazione?. Così come De Ligt, Bentancur, Kulusevski, Ma anche Morata, che ha deciso il derby di Madrid, che è stato preso per fare il terzino. Chi ha ragione? Chi dice che la Juve non aveva la squadra forte quest’anno o due anni fa o quest'anno e non poteva vincere?".

Infine l'ultima stoccata ad Allegri: "Oppure il problema è rappresentato dalla guida tecnica. L’unica cosa a cui mi riferisco sono la proposta calcistica e i risultati. Non conta vincere. Queste sono ca***te che vi raccontano. La seconda Juve di Allegri: ha vinto 61 partite su 113 giocate. Una volta su due non vince. Allora non è vero nemmeno che conta vincere. Io non ho nulla contro Allegri, mi spiace per come comunica, perché allontana la gente del calcio, a partire dai suoi tifosi, ma guardo le partite: Udine bene e poi Bologna, e chi l’ha fatta quella partita? Empoli e Lazio bene, poi il Sassuolo. Chi l’ha fatta quella partita?".