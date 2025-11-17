Adani in telecronaca riapre il dissing con Caressa: “Qualcuno lo ha imparato solo sei mesi fa…”

Prosegue il dissing a distanza tra Daniele Adani e Fabio Caressa. L’ex difensore, attuale seconda voce delle partite della Nazionale oltre che opinionista della Domenica Sportiva, durante la telecronaca dell’ultima partita dell’Italia ha affermato: “La Norvegia va sul 4-1. Una squadra vera e forte. Altro che solo Haaland. Noi lo sapevamo e l’avevamo presentata come una squadra forte. Bisogna informarsi quando si parla di calcio…”.

L'Italia ha perso malamente contro la Norvegia e nella seconda parte del racconto della goleada subita a San Siro dagli Azzurri nell'ultima partita del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 è andata in onda l'ennesima pagina di uno dei "dissing calcistici" più seguiti negli ultimi mesi in Italia, ovvero quello tra Daniele Adani e Fabio Caressa.

Dopo la bagarre social, lo ‘scontro dialettico' era sbarcato in televisione grazie al programma tv ‘Le Iene' ma nelle battute finali della partita di Milano è approdato anche in Rai. Queste le parole dell'ex difensore e attuale seconda voce delle partite della Nazionale, oltre che opinionista della Domenica Sportiva: "E Haaland ci segna il 3-1. Tanta qualità in questa squadra. La Norvegia è questa e si è confermata nell'ultimo anno. Magari qualcuno l'ha imparato solo sei mesi fa…". E poi ha chiosato: "La Norvegia va sul 4-1. Una squadra vera e forte. Altro che solo Haaland. Noi lo sapevamo e l'avevamo presentata come una squadra forte. Bisogna informarsi quando si parla di calcio…".

Adani nella prima frazione aveva commentato così il gol di Esposito ("Caro Erling, ora lo conosci Pio?") replicando alla frase dell'attaccante norvegese nella conferenza stampa della vigilia sul giovane attaccante dell'Inter ma in seguito alla doppietta del centravanti del Manchester City si è espresso così: "Una macchina. Robotico nel fare il suo mestiere. Cecchino. Infallibile. Parzialmente fermabile. Non puoi fermarlo, ma limitarlo. La Norvegia nel primo tempo è stata a guardare, ma nel secondo era più arrabbiata. La Norvegia è più forte dell'Italia, questa è la realtà e si sapeva".

L'opinionista della Domenica Sportiva e seconda voce Rai dei match degli Azzurri già a giugno, dopo la durissima sconfitta per 3-0 a Oslo che aveva portato alla separazione della Nazionale con Luciano Spalletti, aveva lanciato frecciatine al giornalista e telecronista di Sky Sport che qualche mese prima aveva espresso il suo punto di vista sulla nazionale norvegese ("Se non battiamo la Germania, dobbiamo affrontare la Norvegia. Ragazzi, la Germania è 9a nel ranking mondiale, la Norvegia è 43a"): "Chi conosce il calcio sa che questa era una partita difficile. L'Italia viene sconfitta 3-0 dalla Norvegia. È una brutta lezione, ma chi racconta il calcio in maniera seria, conosce i campionati, ha rispetto del gioco e controlla anche per professione il valore dei calciatori sa e sapeva che questa era una sfida difficile. Chi conosce il calcio sa e sapeva che questa era una sfida difficile, anche se mai avrei pensato ad una sconfitta per 3-0. La Norvegia ci ha liquidato in un tempo".

Le parole di Caressa sulla Norvegia erano di gennaio, pronunciate a Radio Deejay, e Lele Adani in diretta a ‘Viva El Futbol' qualche giorno dopo fece partire questo dissing che ormai va avanti da mesi: "Ora, qualche cogl… che non sa fare questo lavoro ma ci guadagna da 30 anni dice: ‘Ma se abbiamo paura della Norvegia'. Cogl…, te lo dico in italiano: ma l'Italia è uscita dalla Macedonia e della Svezia, cogl…. Me l'hanno riportato ma ti devo chiamare col tuo vero nome, cogl….. Se fai questa sottolineatura qua per andare contro noi, sei un cogl…. Ogni tanto prova a pensare che non lo sei, se invece stai male perché non l'hai approfondito, snobbandolo. Mi dite perché, nello starci male, dovete dire cose non vere. È dura per l'Italia".

L'ex difensore non ha mai fatto nomi ma tutti hanno pensato subito a Caressa. A quel punto il giornalista di Sky sui suoi profili social ha pubblicato un video ironico con tanto di maschera ("Sono Voldemort, colui che non si può nominare!") e ha chiesto di essere nominato apertamente da parte del suo ex collega oppure una smentita ma Adani pubblicò un altro contenuto a distanza di pochi giorni ("La parola da sdoganare oggi è fariseo").

Lo scontro verbale iniziato sui social tra Daniele Adani e Fabio Caressa è continuato in tv ai microfoni de ‘Le Iene’, con il telecronista di Sky che ha affermato "Non so perché Adani ce l'abbia con me. Accettare le scuse? No. No cioè, dipende come…" mentre l'ex difensore sul loro rapporto ha affermato: "Sa benissimo negli anni, davanti e dietro, chi è stato il vigliacco".

Durante Italia-Norvegia è andata in scena l'ennesima puntata di questo dissing che ormai si trascina da quasi un anno. Adesso bisognerà capire quando arriverà la prossima puntata. Se ci sarà.